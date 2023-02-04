澳洲批准MDMA 「搖頭丸」及「神奇蘑菇」用於精神疾病治療

澳洲藥品及用品管理局（TGA）裁定並批准本地使用迷幻藥搖頭丸MDMA及被俗稱「神奇蘑菇」的裸蓋菇鹼（psilocybin）用於醫療用途，治療某些心理精神健康問題，使澳洲成為全球首個正式承認搖頭丸和裸蓋菇素為藥物的國家之一。





MDMA一般被俗稱「搖頭丸」，而裸蓋菇鹼（psilocybin）則被俗稱「神奇蘑菇」，是含有裸蓋菇鹼和脫磷酸裸蓋菇素等迷幻物質的蕈類。這兩種藥物在被定為非法藥物之前，曾被用於實驗和治療用途。「搖頭丸」於 1980 年代被視為派對毒品，並於 1987 年被澳洲定為非法藥物。





周五，澳洲藥品及用品管理局批准 MDMA 用於治療創傷後壓力症候群（PTSD），而「神奇蘑菇」用於治療難治性抑鬱症的處方。當局認批准獲得授權的精神科醫生處方兩類藥物用於治療患有嚴重精神疾病的人。



MDMA俗稱為「搖頭丸」。 Source: AAP TGA表示，當局認同目前某些對其他治療沒有反應的精神疾病患者缺乏藥物選擇。





大約三分之一的抑鬱症患者患有「難治性抑鬱症」，這意味著目前穩定的黃金標準療法（如 SSRIs 和心理學）起不了作用。TGA 在網站上亦表示，對於難治性抑鬱症和創傷後壓力症候群等難治性病症，患者需要獲得新療法。





國際研究顯示以迷幻劑治療心理精神健康問題有正面效果，但專家敦促必須謹慎使用，並呼籲將迷幻劑作為主流治療方法之前，必須對其長期影響進行更多研究。





從 7 月 1 日起，獲得授權的精神科醫生將被允許處方這兩種藥物予患者。





目前，澳洲沒有含有裸蓋菇鹼（psilocybin）或 MDMA 的藥物被 TGA 批准使用。TGA 表示，這些藥物現在將被列在受控藥物類別下，但仍禁止用於治療創傷後壓力症候群或難治性抑鬱症以外的任何用途。





Mind Medicine Australia 對 TGA 的裁決表示歡迎，並認為這決定將受到多數在澳洲正受精神健康困擾的患者歡迎。

