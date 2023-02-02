【等！】報告指澳洲近四成人需等至少一日才可就醫

因為有證據顯示，澳洲人現時正因為生活開支不斷飆升而推遲接受醫療，同時，國民等候就醫的時間亦比以前更長。





總理艾巴尼斯(Anthony Albanese) 將會與各州及領地領導人考慮一項計劃， 以解決澳洲醫療系統所面對的挑戰。相信他們今天討論的重點， 會是對由國民醫療保健（Medicare）工作小組對改善醫療保健的負擔能力和可及性、支持患有慢性疾病人和減輕醫院壓力所提出的措施的檢討報告。





衛生部長畢勒 (Mark Butler)表示，澳洲國民是值得享有更佳的初級保健服務。而政府是會研究國民醫療保健諮詢小組建議所採取的措施，以改善民眾獲得醫療保健的機會，並為病人提供更好的支援服務。





新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）在會議前亦表示，希望可以採取新的方法，來應對病人等候就醫的時間過長以及醫療人員數目減少的挑戰。





他昨天（2／2）在雪梨對記者表示，各政府的首要工作，是要在全國更好地將初級醫療保健和家庭醫生網絡與公共衛生系統整合。他認為，各級政府應該將重點放在政策而不是專注於撥款的金額上。





據生產力委員會於昨天公布的一份健康衛生報告顯示，與以往相比，由於費用問題而推遲就診或要求醫生開藥單補充所需藥物的人數是有所增加。





澳洲社會服務聯會（Australian Council of Social Service ）負責人戈爾迪（Cassandra Goldie）表示，她對這個調查結果並不感到驚訝。





她對澳洲廣播公司（ABC） 電台表示：『一些低收入及有固定入息的人士，包括領取薪金補貼的人，一直都犧牲他們在醫療保健服務的需求，因為他們都要將錢用來應付生活所需。』





而她認為：『我們確實需要徹底處理醫療保健系統所出現的問題，以確保民眾是可以負擔得起（去看醫生）而並非只是依靠市場的反應，來滿足國民對醫療保健的需求。』





該報告又指，目前在澳洲全國，醫生接受「碌卡」（bulk bill）的數字亦正在下降。現時，只有約百分之65 （65.8）的病人是可以在看家庭醫生時「碌卡」，而報告指，這與『過去九年以來該報告的數據顯示，接受「碌卡」有上升的趨勢背道而馳。』





該報告亦顯示，政府的醫療總撥款為 1320 億元，其中公立醫院所獲得的撥款最多，接近 820 億元。其次是初級及社區衛生服務，獲 458 億元，而用於救護車服務的撥款就只有49 億元。





同時，民眾等候看醫生作緊急護理的時間亦增加，在2021至22 年度，有百分之 39.1 的人是需要等待 24 小時或更長時間，比2020至21年度只有百分之 33.9的人是上升了。





澳洲護理學院 (The Australian College of Nursing) 則要求聯邦、州及領地的領導人採取緊急行動，解決醫生提出警告的問題。





學院行政總裁沃德（Kylie Ward）表示：『我們的國民醫療保健系統經已不再適用。』





因為她認為，我們的醫療保健系統是令澳洲國民感到失望，而他們等侯獲得高質量醫療服務的時間，亦比以往任何時間都要長。





該報告亦指出，家庭醫生亦趨老齡化，60 歲或以上的全職家庭科醫生人數佔超過百分之 26，此數字亦是該報告指過去七年來錄得的最高比例。而30 歲以下的全職家庭科醫生就只佔百分之 2.5。





另外，今日的國家內閣會議相信亦會討論縮小原住民與其他澳洲國民差距的措施、能源優先選項、國家槍支改革、地方政府及住屋等問題的最新發展。詳情請聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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