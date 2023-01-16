新研究：十分一新冠患者會患長新冠

根據周五發表在學術期刊《Nature Reviews Microbiology》上的報告，全世界至少有6500萬人已經患有長新冠或新冠後遺症，即初次感染新冠後，症狀持續超過12周。





據估計，超過10%感染新冠病毒的人會出現慢性健康問題，其中30 至55歲的女性特別容易受到影響。





長新冠的症狀各不相同，但可能包括嚴重疲勞、腦損傷和神經系統功能障礙，以及噁心和呼吸急促。





報告的研究人員認為，長新冠與一些慢性健康狀況之間存在明顯相似之處，例如肌痛性腦脊髓炎/慢性疲勞綜合徵 (簡稱ME/CFS) 等。





報告稱，大約一半的長新冠患者符合ME/CFS的標準。





該報告的三位作者——包括Hannah Davis、Lisa McCorkell和Julia Moore Vogel，都曾經歷長新冠。





作者們表示，需要一個基於ME/CFS的長新冠研究，又指由於患者目前幾乎沒有治療選擇，因此必須優先推行穩健的臨床試驗。



維州首席衛生官薩頓（Brett Sutton）稱這項研究「非常重要」，並希望研究可能夠提高人們對 ME/CFS 等慢性病的認識並推進研究。





該報告的另一個重要發現是，那些患有長期 COVID 的人通常會「耗盡」或降低 T 細胞水平，T 細胞是與針對抗原的免疫反應有關的白細胞。





Burnet Institute 的傳染病研究員兼行政總裁 Brendan Crabb 教授指，報告令人驚訝，應該促使人們重新思考澳洲對新冠病毒的寬鬆態度。





他指如考慮到長新冠，大家都很脆弱。他認為，澳洲的政治領袖需要「改變對新冠風險的描述」，同時進一步推動加強疫苗接種、戴口罩和空氣的過濾。





他說，每當一個人再次感染該病毒時，他們感染長新冠的可能性都是一樣。





Brendan Crabb指，澳洲的國家政策是保護長者，保護那些免疫力低下的人，但傳播幾乎不受控制。





他指，醫生應該相信長新冠的患者，「自我報告的準確性非常高」。他又指，長新冠並不是模糊神秘的東西，是一種非常明顯的臨床疾病，具有生化和細胞基礎。





雖然大多數感染新冠病毒的患者可以完全康復，世衛在去年9月估計，仍然有一至兩成的人，會因此出現各種長期問題，世衛亦正呼籲各國政府及衛生當局要通過共享數據，集中處理長新冠問題、及了解患者可以如何與長新冠共存。



