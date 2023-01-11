世衞敦促旅客在航班上佩戴口罩

世衞歐洲區高級緊急事務官員斯莫伍德 (Catherine Smallwood) 說，應建議乘客在長途航班等高風險環境中戴口罩，並補充說：「這個建議適用於任何從新冠病毒廣泛傳播地區抵達的乘客。」





衞生官員表示，XBB.1.5 為至今檢測到傳播性最強的 Omicron 亞變種毒株。截至 1 月 7 日為止，佔美國新冠病毒病例的 27.6%。





目前尚不清楚 XBB.1.5 會否在全球引起另一波疲情。





專家說，目前的疫苗可以繼續預防重症，減低入院率和死亡率。





斯莫伍德說：「各國要求旅客出發前有檢測結果需要有基礎證據，如果考慮採取旅行管制措施，應該以非歧視的方式實施。」





她補充說，這不意味著世衞現階段建議對來自美國的乘客進行檢測。



世衞歐洲區總監克魯格 (Hans Kluge) 分享了歐盟疾病預防及控制中心目前的評估，認為近期中國各地新冠病毒病例激增很可能不會對歐洲產生重大影響。





克魯格補充說，這不是可以自滿的理由，各國可自由採取必要的預防措施來保護其國民。





他表示，採取旅行管制措施的國家應確保此舉是基於科學和非歧視性。





針對來自其他國家的乘客，各國可透過監測病毒基因作預防措施，但前題是不要分散國內病毒監測系統的資源。其他方法包括檢測出入境閘口附近的廢水，例如機場。





XBB.1.5 是 Omicron 的另一個亞變種毒株，是新冠病毒中最具傳染性，而且是目前肆虐全球的變種毒株。它是 XBB 的一個分支，是其他兩個 Omicron 亞變種毒株的混合體，於 10 月首次檢測發現。





XBB.1.5 在美國及其他地區正引發新一波疫情，以及中國上個月放棄其標誌性的「清零」政策後，新冠病毒的病例在當地激增，情況令人憂慮。





根據世衞本月較早時報告的數據，中國疾病預防控制中心的一項分析顯示，在當地主要流行的為 Omicron 亞系 BA.5.2 和 BF.7 。





許多科學家，包括來自世衞的科學家都認為中國可能少報了其爆發的真實程度。





斯莫伍德表示世衞意識到，在中國定義為新冠病毒死亡病例的範圍很窄，「不是世衞建議各國採用的病例定義。」





現時包括美國在內，有十多個國家或地區要求來自中國的旅客進行新冠病毒檢測。



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