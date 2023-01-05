【Omicron最新亞變種】免疫逃逸強 新州證實聖誕前已出現病例

新州衛生署證實，最新亞變種病毒株，也是爆發3年疫情中，傳播最迅速的新冠病毒株，在聖誕前已經在澳洲檢測到。

綽號海妖的Omicron新病毒株XBB.1.5，新州衛生署證實，聖誕前已經檢測到病例。

綽號「海妖」的Omicron新病毒株XBB.1.5，新州衛生署證實，聖誕前已經檢測到病例。 Source: AAP / CFOTO/Sipa USA

新州衛生署星期四1月5日在推特帖文說，在12月24日前兩星期，發現「少數量」新亞變種病毒株「XBB.1.5」的病例。

「XBB.1.5」又被叫做「海妖」，屬於Omicron新亞變種，雪梨大學的博伊教授 (Robert Booy) 接受SBS新聞訪問時表示，
XBB.1.5
是Omicron另一款病毒株BA.2的變種，相比其他亞變種更具傳染性。

雖然沒有跡象顯示，比原新冠病毒株更惡毒，但有意見認為會可能成為出現更可怕亞變種的「門戶」。
分析認為，傳播力強導致感染多，病毒變異和進化的機會就越多。

同時有研究指「XBB.1.5」，免疫逃逸能力強，即打齊疫苗，以及之前曾經確診所產生的抗體，都可能無法對抗這新亞變種病毒株。

截至 2022 年 12 月 31 日的兩週內，新州報告共有 59,652宗新冠新增病例，數量有所下降。

在澳洲 BR.2 亞變體仍是在新病例中最常見，不過這新亞變種病株 XBB.1.5 已經美國廣泛蔓延，並在英國出現。
新州衛生署宣布，「新州衛生署繼續監測包括 XBB.1.5 在內的新出現的亞變種病株，在截至 2022 年 12 月 24 日的兩星期內，檢測到了少量感染這新亞變種的病例。」

流行病學家兼世衛組織新冠疫情技術負責人范克爾霍夫（ Maria Van Kerkhove） 表示，據估計，12 月份由這新亞變體引起的美國病例，增加了 37%，令人擔憂。

目前尚不清楚新亞變體 XBB.1.5 是否比之前的 Omicron 亞變體更具危險性，但專家認為它可能更具傳染性。

XBB.1.5 已經在美國廣泛蔓延，據報在爆發最嚴重的地區，大約 70% 的新感染病例都是由這亞變種病株引起。

在英國和整個歐洲、法國、德國、荷蘭、西班牙、愛爾蘭以及新加坡和印度，也關注這亞變種病株。

目前XBB.1.5看來似乎與其祖先 Omicron 及其變種一樣溫和。

據世衛稱，XBB.1.5 已在至少 70 個國家被發現，並在 10 月份導致亞洲部份地區（包括印度和新加坡）的感染激增。 新加坡同樣出現了病例激增，但沒有出現相應的住院和死亡人數激增。

更多內容

百年老店David Jones被1億「賤賣」 網上銷售逐步「蠶食」實體店

【後疫情強勢回歸】澳航重奪全球最安全頭銜 新西蘭跌落第二

澳洲要求中國旅客出發前檢測：會否進一步擴大至其他國家？

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育及娛樂內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 5 January 2023 at 8:16pm
By Wyee Yeung
Source: SBS