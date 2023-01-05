【Omicron最新亞變種】免疫逃逸強 新州證實聖誕前已出現病例

新州衛生署星期四1月5日在推特帖文說，在12月24日前兩星期，發現「少數量」新亞變種病毒株「XBB.1.5」的病例。





雖然沒有跡象顯示，比原新冠病毒株更惡毒，但有意見認為會可能成為出現更可怕亞變種的「門戶」。



分析認為，傳播力強導致感染多，病毒變異和進化的機會就越多。





同時有研究指「XBB.1.5」，免疫逃逸能力強，即打齊疫苗，以及之前曾經確診所產生的抗體，都可能無法對抗這新亞變種病毒株。





截至 2022 年 12 月 31 日的兩週內，新州報告共有 59,652宗新冠新增病例，數量有所下降。





在澳洲 BR.2 亞變體仍是在新病例中最常見，不過這新亞變種病株 XBB.1.5 已經美國廣泛蔓延，並在英國出現。



新州衛生署宣布，「新州衛生署繼續監測包括 XBB.1.5 在內的新出現的亞變種病株，在截至 2022 年 12 月 24 日的兩星期內，檢測到了少量感染這新亞變種的病例。」





流行病學家兼世衛組織新冠疫情技術負責人范克爾霍夫（ Maria Van Kerkhove） 表示，據估計，12 月份由這新亞變體引起的美國病例，增加了 37%，令人擔憂。





目前尚不清楚新亞變體 XBB.1.5 是否比之前的 Omicron 亞變體更具危險性，但專家認為它可能更具傳染性。





XBB.1.5 已經在美國廣泛蔓延，據報在爆發最嚴重的地區，大約 70% 的新感染病例都是由這亞變種病株引起。





在英國和整個歐洲、法國、德國、荷蘭、西班牙、愛爾蘭以及新加坡和印度，也關注這亞變種病株。





目前XBB.1.5看來似乎與其祖先 Omicron 及其變種一樣溫和。





據世衛稱，XBB.1.5 已在至少 70 個國家被發現，並在 10 月份導致亞洲部份地區（包括印度和新加坡）的感染激增。 新加坡同樣出現了病例激增，但沒有出現相應的住院和死亡人數激增。



