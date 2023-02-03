【疫苗可致嚴重過敏？】專家拆解接種第五針你所需要知道的事

早前，世衛宣佈繼續將新冠疫情列為是最高警戒級別的「國際關注突發公共衛生事件」。最新數據顯示，目前澳洲本土平均每天有超過3千宗感染病例，有超過二千人需要住院治療。 ATAGI現時正在評估是否盡快擴大第五針加強劑的接種資格，惟對於會否接種，不少民眾仍有保留。



政府考慮擴大第五針接種資格

西雪梨大學的林奇恩教授指出，對於應否盡快擴大第五針加強劑的接種資格， 政府會考慮以下兩點：



如要實施，將趕在冬季前，大概三至四月份，在呼吸道疾病如流感， 尤其是新冠爆發期前時實行， 去預備澳洲進入另一波疫情。

需考慮安全問題。 如民眾在短期內不斷接種疫苗，將會不停刺激身體免疫系統功能。 距離政府要求接種第三或第四針已超過半年時間， 相對安全， 對於大部份人而言，身體是可以再次承受免疫系統的刺激， 以在下波疫情來臨前保障自己。

死亡率比流感高100倍 新州每周死130人

林奇恩表示，現時仍有很多人因感染新冠而需住院或死亡，單是新州，每周便有100至130人因而死亡， 等於每天有一架巴士翻側而令20名乘客死亡。因此，相對流感，感染新冠者的死亡率高出很多。



澳人接種率低輕視嚴重性

官方數字顯示，澳洲大約有五分之一已經接種了兩劑疫苗的成年人，尚未接種加強劑疫苗針。同時，亦有研究發現，願意接種第三及第四劑疫苗的成年人數量亦按月有所下降。不少專家對於的第三劑和第四劑疫苗接種率相對較低表示擔憂。同時，亦有調查顯示，澳洲許多成年人經已不願意再接種疫苗。





獨立專家組織 OzSage 早前亦提醒民眾，在澳洲，新冠病毒是第三大死亡殺手，但一些醫學專家認為，現時有部份人認為新冠大流行已經結束，而且對於疫苗接種抱著「任務完成」的態度；亦有部份人認為感染新冠病毒與感染感冒差不多。





但研究人員表示，澳洲人大概不知道因新冠病毒導致住院的人數是流感的 50 倍，造成的死亡人數更比流感高出 50 到 100 倍。而當中百分之 5 的人即使已接種疫苗，一旦被感染也有可能患上長新冠。



二價疫苗比舊疫苗有更有效

林奇恩表示， 第五針疫苗將會以二價疫苗為主。 對於社會對二價疫苗的有效性存疑，林奇恩表示二價疫苗所提供的保護率比舊有疫苗較高，對現時流行的多種Omicron亞變種（包括BA.1和BA.4/BA.5）能夠產生一定程度的保護作用，效用可維持四至六個月。 但對於現時最新的病毒變種的保護程度，現時仍未有結論。 但林奇恩強調，疫苗的價值在於保護感染者免於重症或死亡，將機會率降低至1至2%。





林奇恩表示市面仍有提供亞斯利康疫苗，但幾乎無人接種。 對於仍未接種第三及第四針的民眾，醫生亦會建議接種二價疫苗。他補充，現時絕大部份民眾都會選擇二價疫苗，即輝瑞，或莫德訥二價疫苗。





疫苗可導致免疫系統反應過激 出現嚴重敏感

SBS廣東話節目的聽眾潘女士表示，30歲的女兒現時吃麵包或是豉油會全身發紅痕癢，經已求診食服藥，惟未見好轉， 現時很多食物比如芝士也不能夠進食， 但從未有過如此情況，不知道是否由於接種第四針，令身體免疫系統出現混亂。 她指皮膚科醫生認為是食物過敏，但潘女士大感奇怪亦非常擔憂。





潘女士表示其女兒已接種第四針疫苗後，現時在吃麵包或是豉油後會全身發紅痕癢，經已求診食服藥，惟未見好轉。 Source: Getty / Getty Images/gokhanilgaz



林奇恩回應潘女士表示， 有關情況是有機會發生，他有病人包括長者亦出現類似情況， 在接種疫苗後對某些食物出現過敏情況。 他補充，他亦有病人對某種物質突然出現嚴重過敏。 他表示，皮膚科醫生只能解決皮膚上的問題，建議病人向免疫專科醫生求診。





林奇恩表示，免疫專科醫生會透過血液等測試，去了解病人的免疫系統是否出現反應過激情況。 他又指出，免疫系統反應過激，有可能是由於接種了疫苗， 因為疫苗會刺激免疫系統，如果被過分刺激， 或在短時間內被多次刺激，就會出現有關情況。





林奇恩指，潘女士的女兒的過激反應便發生在皮膚上面， 他有病人的過激反應發生在肌肉上，令其行走時無力， 或呼吸急速，或渾身無力。





應尋求醫生建議選擇接種何種疫苗

林奇恩強調，這並不代表我們不可接種疫苗， 若有關情況發生，民眾在接種下劑疫苗時，應該考慮是否要接種同一種疫苗，或另一種疫苗。他表示， 澳洲市面有多種不同種類的疫苗，民眾應向家庭醫生或免疫科醫生尋求應接種何種疫苗的建議。





潘女士表示， 其女兒不打算接種第五劑疫苗，而自己亦不會接種第三針。





林奇恩補充，絕大部分反應過激情況可以逆轉， 他所知道的如皮膚過敏或紅腫的情況都可以逆轉，但對於食物或物質過敏情況能否逆轉則未有數據支持。 他表示，大部份病人在六個月後，過敏情況會慢慢消退。 他舉例，有病人在接種疫苗後出現強烈反應，但在半年後經已完全消退，而他的責任在於建議病人在接種下劑疫苗時，究竟要接種何種疫苗。 最終該病人選擇接種另一種疫苗，並沒有再出現任何過敏反應。



服用新冠藥物不會影響疫苗功效

另一聽眾何女士表示，她是疫苗支持者，並希望接種第五劑疫苗。 她表示曾於接種第四針後感染新冠， 並出現輕微病癥，但服用新冠藥物後，病徵完全消失， 她希望知道服用藥物後會否影響免疫系統能力。林奇恩表示，藥物不會影響疫苗功效，只會減輕病癥。



溝針安全 惟對Omicron無額外功效

林奇恩表示，政府在未來數星期應該會公佈有關接種第五針的詳細資料。何女士 一直接種輝瑞疫苗，表示對溝針有保留， 林奇恩表示，ATAGI容許民眾溝針，固不是問題，亦很常見，並有很多外國數據有表明溝針比只接種單一種類疫苗的功效更大。但他補充， 有關研究是在出現Omicron變種病毒前所發佈， 而現時發現溝針與否的效果並沒有太大分別，所以何女士可自行決定是否繼續接種輝瑞。



本身免疫系統反應過激者 疫苗或令反應更大

聽眾黃女士表示， 她已接種三針疫苗，但每次均感到非常疲倦，全身乏力，不欲接種第四劑，並希望知道服用甲狀腺亢奮藥會否與接種疫苗有抵觸。林奇恩表示，疫苗對甲狀腺有問題的病人不會有影響，但仍表示，每個人身體狀況不同， 有個別人士的免疫系統反應比較大，故病人亦有可能會出現短期甲狀腺分泌失衡的情況，因而感到疲倦。林補充， 如病人的甲狀腺本身有免疫功能問題， 甲狀腺過高需要長期服藥，其本身的免疫系統已經反應過激， 加上被疫苗刺激，就可能會出現有關情況。





林奇恩提醒民眾，現時澳洲基本上沒有任何防疫措施，沒有口罩令，確診者亦能自由走動，故建議市民要接種疫苗，並表示慢性病患者感染新冠機率比其他人高，應要保護自己。





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