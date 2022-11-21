新冠感染症狀變遷 發燒和味覺嗅覺喪失已不常見

自2020年1月澳洲發現首宗新冠個案至今，病毒已發生了巨大變化。疫苗接種和感染帶來的群體免疫力也改變了常見的症狀表現。

Young Asian woman sitting on bed and blowing her nose with tissue while suffering from a cold, with medicine bottle and a glass of water on the side table

流鼻涕成為常見的新冠病毒感染症狀之一。 Credit: AsiaVision/Getty Images

一項
研究
發現，自疫情以來，感染新冠病毒的常見症狀已經有所改變。「傳統」症狀如發燒、呼吸急促、味覺和嗅覺喪失，現在已少得多；而喉嚨痛、頭痛、流鼻涕和持續咳嗽是變得更常見。

而疫苗接種處於不同階段的人士，感染病毒後的常見症狀也有所不同。已接種疫苗的人確診，會更常見打噴嚏；而發燒仍然是未接種者的常見症狀。

因此，研究指，如果已經接種了疫苗的人開始無緣無故地經常打噴嚏，就應立即接受新冠病毒檢測，特別是如果身邊生活和工作的人有更大感染風險。

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維州醫生Shahbaz Chaudhry表示，疫苗接種和先前感染帶來的群體免疫力是造成這種變化的部份原因。

「2020年的新冠感染症狀具體而嚴重。但當我們進入2021年和2022年，感染變得更廣泛，但症狀更為輕微。現在它主要類似於感冒和流感樣症狀。有些人甚至出現胃腸炎和腹瀉。」

然而，較輕的症狀令一些人可能未曾意識到自己確診，也不屑於進行檢測。研究發現，有病人到診所就診，是因為他們的檢測結果呈陽性。但他們幾乎沒有症狀，有些人回憶起幾天或十幾天前有過輕微感冒。
隨著Omicron變種毒株XBB和BQ.1的社區傳播，澳洲進入了新一波疫情。

醫生表示，人們如果有疑問，應保持留意自己的任何症狀並進行檢測。「出現任何症狀，特別是如果有疼痛感，都必須進行檢測。如果有異常的身體疼痛、嗜睡或疲倦，至少做一次快速抗原檢測（RAT）或諮詢全科醫生。」

聯邦衛生部網頁表示，最新變種病毒的引起的症狀據報類似於早期Omicron毒株，感染後症狀的嚴重程度相似。

「雖然證據仍在不斷湧現，但迄今為止，這兩種變種（XBB和BQ.1）在海外傳播的相關情況表明，它們似乎不會造成更大的重症和死亡風險。疫苗對此提供了良好的保護。」
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Published 21 November 2022 at 4:38pm
By Yumi Oba
Presented by Koma Cheng
Source: SBS
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