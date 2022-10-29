【你驚唔驚？】新變種新冠病毒XBB抵澳 報告指傳播速度超快

XBB是於今年 8 月在印度首次發現，而新加坡亦在上星期首次出現，目前在新州和維州的傳播水平較低。據新加坡衛生部表示，從在印度首次發現該變種病毒以來，XBB經已在超過 17 個國家出現，除澳洲之外，孟加拉、丹麥、日本和美國都發現該變種病毒。





據新州衛生部表示，目前BA.4 和 BA.5 Omicron 變種病毒仍然是最常見的病毒菌株，但它們的主導地位正在下降。





新州衛生部的一份聲明中指：『我們將在未來 7 到 14 天內密切監測該變種病毒的出現以及其他國際和本地的數據，以評估該新種病毒體在新州人口免疫的情況下的增長潛力。』





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上星期因感染新冠病毒要要入院和進行核酸（PCR） 檢測的數字均略有下降。





世界衛生組織 (WHO) 日前亦召開會議，討論 XBB 變種病毒的出現。





世衛表示，暫時不認為 XBB 和另一種新變種病毒 BQ.1需引起公眾健康的關注，因為這些新變種病毒「彼此之間或與其他 Omicron 系列的變種病毒的差異不夠大。」





不過，世衛表示，早期證據顯示，在 Omicron 出現前被感染的人士再次感染的風險會更高。





到目前為止，已在 35 個國家及地區檢測到 XBB，並且與新感染的個案增加無關。





根據中國研究人員的一項預印本研究指出，XBB相信有最佳能力逃避新冠抗體的保護。該研究稱，Omicron 的新變異病毒株，尤其是 XBB「是被測試的抗體中有最強逃避抗體的能力，遠遠超過 BA.5，而其逃避抗體的能力接近 SARS-CoV-1 的水平。」 （SARS-CoV-1 是導致 SARS 的新型冠狀病毒株，SARS 是一種可導致嚴重疾病的呼吸道病毒。）





該研究表示，這意味著，接種了疫苗和之前感染過新冠病毒的人士， 如果感染到XBB，他們可能不會獲得像之前那些新冠病毒相同水平的保護。預印本研究有、又稱，一些像Evusheld 和 bebtelovimab 等抗體藥物對 XBB 也可能不會很有效用。





到目前為止，XBB 的症狀似乎與感染新冠的一般症狀相似。根據美國疾控和預防中心 (CDC) 的說法，這些可能包括：· 發燒或發冷、 咳嗽、 呼吸急促或呼吸困難、疲勞、 肌肉或身體疼痛、 頭痛、喪失味覺或嗅覺、咽喉痛、鼻塞或流鼻涕、噁心或嘔吐以及腹瀉。





與其他 Omicron 菌株一樣，XBB 被認為具有很強的傳染性。新加坡衛生部指出，該變體現在佔該國新冠感染病例的百分之 54，高於一周前的百分之 22。





新加坡衛生部表示，XBB「至少與目前流行的變種病毒一樣具有傳染性」，但補充說「沒有證據顯示 XBB 會導致更嚴重的疾病。」



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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