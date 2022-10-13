【疫苗快報】澳洲浪費近二成新冠疫苗（10月13日）

今集內容： 澳洲浪費近二成疫苗 專家敦促民眾盡快接種加強劑

BioNTech將在維州建立疫苗研發與製造中心

自新冠台灣現全面開關 澳洲調低外遊警示至最低級別

澳洲浪費近二成疫苗 專家敦促民眾盡快接種加強劑

二價疫苗正式上市、數以百萬計的疫苗將於今年年底前運抵澳洲之際，疫苗的穩定供應卻面臨著需求的大幅減少。據悉，全澳在 9 月份浪費了 17.6% 的國家疫苗儲備。





自去年 2 月開始推出新冠疫苗以來，超過 95% 的符合條件的澳洲人，已經接種了兩劑新冠疫苗，而 72% 的人接種了第三劑，只有 40% 的人接種了第四劑。





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南澳大學的模型表明，免疫接種方面的差距，正在讓澳洲11 月出現新一輪疫情的概率上升。





南澳大學生物統計學和流行病學系主任埃斯特曼（Adrian Esterman）教授說，新一輪疫情，不太可能像 Omicron BA.5引發的疫情那樣高，但緩慢的加強劑接種，將導致住院人數增加。





他指出，僅接種兩劑疫苗，對新變種幾乎沒有防禦作用，而隨著時間的推移，對嚴重疾病和住院的保護作用，也逐漸減弱。





政府沒有公開提供有關銷毀疫苗的確切數量數據。去年 10 月，記錄的浪費率為 1% 至 2%。



BioNTech將在維州建立疫苗研發與製造中心

德國醫藥公司BioNTech公司和維州政府上周五宣布，將在維州開設疫苗研發中心。目前在全澳普及的新冠mRNA疫苗之一，是由美國輝瑞（Pfizer）與BioNTech各投入一半經費的研發成果，疫苗全名為輝瑞 - BioNTech疫苗。





獨立科學家表示，該公告意味著維州將同時擁有莫德納（Moderna）和BioNTech，並成為全球mRNA中心。





據悉，該公司與維州政府簽署了一項合作協議，將在維州創建以開展實驗mRNA疫苗和療法的臨床研究，並吸引來自世界各地的專家，共同參與研發工作。





除此之外，BioNTech還將在墨爾本建立一個臨床規模的mRNA製造設施，將用於為臨床試驗，製造小劑量的mRNA療法。





BioNTech表明，目前這項投資的重點不是傳染性病毒，而是癌症。BioNTech表示希望開發「癌症疫苗」，針對患者的特定腫瘤加以治療。



台灣已全面開關！澳洲調低外遊警示至最低級別

澳洲聯邦政府星期四（10 月 13 日）公布，調低對台灣的外遊警示，由原本第二級「保持高度警惕」調低至第一級「採取正常安全預防措施」。





當局指，目前旅客前往當地將毋須接受隔離檢疫，但需要進行為期七天的「自主防疫」，即每兩天進行一次快速抗原檢測（RAT）並佩戴口罩。同時，抵境時亦毋須接受核酸檢測（PCR），而七天「自主防疫」亦可在私人處所進行（毋須強制入住酒店），但仍要遵守「1 人 1 戶」的規定。



台灣早於 9 月 12 日起已恢復實施澳洲、新西蘭、美國、加拿大、歐洲等國免簽證入境安排，並於 9 月 29 日起進一步恢復容許所有免簽證國家人士入境。





由同日起，當局亦取消入境者核酸檢測（PCR）要求，改為派發四份快速抗原檢測（RAT）檢測套件，並將入境隔離檢疫規定改為「3+4」，即三天「隔離檢疫」及四天「自主防疫」。





當局 9 月 29 日再宣布，10 月 13 日起向非免簽國家重開邊境，有關旅客可申請簽證，前往台灣進行「一般性社會訪問」及「觀光」。





同時，「3+4」入境隔離檢疫規定亦將改為七天「自主防疫」，要求入境者在入境當天或「自主防疫」第一天以及出現徵狀時進行快速檢測，如果外出則需要備有兩日內的陰性檢測結果。





當局對中國大陸、香港及馬來西亞等地的外遊警示仍然維持在第二級「保持高度警惕」。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







