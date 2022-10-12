【疫苗快報】新冠確診者毋須再上傳檢測結果（10月12日）

今集內容： 新冠確診者毋須再上傳檢測結果

調查：多元文化背景病人門診體驗較差

新冠新二價疫苗是否安全？

新冠確診者毋須再上傳檢測結果

隨著疫情對澳洲的影響逐漸消退，聯邦及各州、領地亦大大放寬各項新冠限制與措施。





維州在上周宣布10月12日（周三）將會結束新冠疫情大流行狀態令，全澳的強制隔離令亦將在10月14日（周五）正式結束。





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新州政府周三（10月12日 ）宣布，從周五開始，新州居民亦不再強制要求上報其確診的快速抗原測試（RAT ）結果。





雖然新州的防控措施進一步削弱，但新州首席衛生官錢特（ Kerry Chant）仍呼籲民眾亦自願上報有關陽性結果。





她表示：通過 Service NSW 登記陽性的快速測試結果可以讓他們將民眾與醫療保健聯繫起來，尤其是老年人和免疫功能低下的人，這也有助於為他們正在進行的公共衛生應對提供信息。





她呼籲民眾如果出現流鼻涕、喉嚨痛、咳嗽或發燒等感冒或流感樣症狀，請留在家中並接受檢測。





如果你感染了新冠病毒，可能會在長達 10 天的時間內具有傳染性，但在出現症狀前兩天以及出現症狀時的傳染性最強。





她指：如果你在身體不適時不得不離開家，在室內和乘坐公共交通工具時戴上口罩，避免大型集會和室內擁擠的地方，並且至少在一段時間內不要去高風險場所，如醫院、老年或殘疾人護理設施7天。





同時，她建議在醫院、殘疾人和老年護理機構等高風險環境中，工作人員只有在感染新冠病毒後 7 天沒有症狀的情況下才能重返工作崗位。





錢特說：繼續為他人著想至關重要，尤其為了保護那些最脆弱的人。想保護自己及所有人要做的事，仍然是確保他們及時接種新冠和流感疫苗。





未能在 Service NSW 應用程序上報告確診結果的新州民眾會被判罰1000元。





新州最新的監測報告發現，當前的新冠病毒浪潮繼續下降，過去平均 7 天住院率每天平均為34人，是 2022 年中最低值。





過去一周，新州有約11,000人確診，有954人需留院治療，其中23人需深切治療，過去7天有41人死於新冠病毒。



調查：多元文化背景病人門診體驗較差

調查發現，在疫情封鎖期間，大部分癌症病人都覺得門診護理服務良好或者非常良好，但是非英語背景病人的經驗就較差。





衛生資訊局發佈的報告顯示，非英語背景受訪者有差不多三倍的可能表示，他們收到互相矛盾的資訊，和不覺得護理安排良好。





不過高達98%的絕大部分病人，都表示普遍獲得的護理良好或者非常良好。





這份報告是基於最新的門診癌症診所調查結果，反映出新州去年11月，在42個門診癌症設施接受護理的8,000名病人的體驗。



新冠新二價疫苗是否安全？

昆士蘭大學副教授、傳染病學專科醫生格里芬（Paul Griffin）說，二價疫苗的安全性與原始疫苗相同，已證明對懷孕和免疫功能低下的人是安全。





他說：「 這些弱勢群體顯然應該諮詢他們的家庭醫生、專科醫生……或產科醫生……但我們知道這些疫苗在懷孕期間是安全有效的，當然應該推薦，因為這是我們不想孕婦感染新冠病毒。」





衛生部長畢勒（ Mark Butler） 於 9 月 28 日向澳洲廣播公司 ABC 表示，輝瑞也在生產一種專門針對 Omicron病毒株的疫苗。





他說：「 上任政府已簽訂一份合同，明年將大量供應輝瑞疫苗。我們顯然希望確保這是最新版本的疫苗。」





畢勒指出，隨著時間的推移，在接下來的幾個月，他們將轉向新疫苗，針對 Omicron 變體的 BA.4、BA.5 亞變體，目前不僅在澳洲，也在全世界肆虐的病毒株。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







