台灣已全面海關！澳洲調低外遊警示至最低級別

澳洲聯邦政府星期四（10 月 13 日）公布，調低對台灣的外遊警示，由原本第二級「保持高度警惕」調低至第一級「採取正常安全預防措施」。





當局指，目前旅客前往當地將毋須接受隔離檢疫，但需要進行為期七天的「自主防疫」，即每兩天進行一次快速抗原檢測（RAT）並佩戴口罩。同時，抵境時亦毋須接受核酸檢測（PCR），而七天「自主防疫」亦可在私人處所進行（毋須強制入住酒店），但仍要遵守「1 人 1 戶」的規定。



澳洲政府調低對台灣的外遊警示。 Source: Supplied / Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government 台灣早於 9 月 12 日起已恢復實施澳洲、新西蘭、美國、加拿大、歐洲等國免簽證入境安排，並於 9 月 29 日起進一步恢復容許所有免簽證國家人士入境。





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由同日起，當局亦取消入境者核酸檢測（PCR）要求，改為派發四份快速抗原檢測（RAT）檢測套件，並將入境隔離檢疫規定改為「3+4」，即三天「隔離檢疫」及四天「自主防疫」。





當局 9 月 29 日再宣布，10 月 13 日起向非免簽國家重開邊境，有關旅客可申請簽證，前往台灣進行「一般性社會訪問」及「觀光」。





同時，「3+4」入境隔離檢疫規定亦將改為七天「自主防疫」，要求入境者在入境當天或「自主防疫」第一天以及出現徵狀時進行快速檢測，如果外出則需要備有兩日內的陰性檢測結果。



當局對中國大陸、香港及馬來西亞等地的外遊警示仍然維持在第二級「採取正常安全預防措施」。





在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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