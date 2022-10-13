台灣已全面海關！澳洲調低外遊警示至最低級別

台灣由 10 月 13 日起實施「0+7」檢疫安排，澳洲亦將台灣的外遊警示級別由原本第二級別調低至第一級，呼籲民眾在前往當地時「採取正常安全預防措施」。

Virus Outbreak Taiwan

A tour guide commentary speaks to the first group of foreign travelers after their arrival at Taoyuan International Airport in Taoyuan, Northern Taiwan, Thursday, Oct. 13, 2022. Taiwan announced that it will end mandatory COVID-19 quarantines for people arriving from overseas beginning Oct. 13. The Central Epidemic Command Center announced that the previous weeklong requirement will be replaced with a seven-day self-monitoring period. Source: AAP / AP Photo / Chiang Ying-ying

澳洲聯邦政府星期四（10 月 13 日）公布，調低對台灣的外遊警示，由原本第二級「保持高度警惕」調低至第一級「採取正常安全預防措施」。

當局指，目前旅客前往當地將毋須接受隔離檢疫，但需要進行為期七天的「自主防疫」，即每兩天進行一次快速抗原檢測（RAT）並佩戴口罩。同時，抵境時亦毋須接受核酸檢測（PCR），而七天「自主防疫」亦可在私人處所進行（毋須強制入住酒店），但仍要遵守「1 人 1 戶」的規定。
Australia lowered travel advice for travellers going to Taiwan
澳洲政府調低對台灣的外遊警示。 Source: Supplied / Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government
台灣早於 9 月 12 日起已恢復實施澳洲、新西蘭、美國、加拿大、歐洲等國免簽證入境安排，並於 9 月 29 日起進一步恢復容許所有免簽證國家人士入境。

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由同日起，當局亦取消入境者核酸檢測（PCR）要求，改為派發四份快速抗原檢測（RAT）檢測套件，並將入境隔離檢疫規定改為「3+4」，即三天「隔離檢疫」及四天「自主防疫」。

當局 9 月 29 日再宣布，10 月 13 日起向非免簽國家重開邊境，有關旅客可申請簽證，前往台灣進行「一般性社會訪問」及「觀光」。

同時，「3+4」入境隔離檢疫規定亦將改為七天「自主防疫」，要求入境者在入境當天或「自主防疫」第一天以及出現徵狀時進行快速檢測，如果外出則需要備有兩日內的陰性檢測結果。
此前，澳洲已調低
新加坡的外遊警示
到第一級「採取正常安全預防措施」，尚未完成接種新冠病毒疫苗的旅客毋須接受七天居家隔離，進入室內處所亦毋須強制佩戴口罩，醫療護理設施及公共交通除外。

當局對中國大陸、香港及馬來西亞等地的外遊警示仍然維持在第二級「採取正常安全預防措施」。

前往中國大陸的旅客
需要接受至少七天檢疫隔離，另外再因應前往的地區接受隔離檢疫。而
前往香港的旅客
亦須接受三天醫學監察及四天自我監察，進行醫學監察期間不得前往餐廳及酒吧等「表列住所」。
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Published 13 October 2022 at 11:31am
By Winmas Yu
Source: SBS