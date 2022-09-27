SBS 疫苗快報

【疫苗快報】香港已放寬入境檢疫至「0+3」（9月27日）

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Published 27 September 2022 at 3:54pm
By Beatrice Lee
Presented by Beatrice Lee
Source: SBS

香港特首李家超在9月23日下午宣布放寬四大香港入境檢疫要求，新政策已在周一（9月26日）香港時間早上六時生效。

Published 27 September 2022 at 3:54pm
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今集內容：
  • 南澳和首都領地放寬醫院和護老院限制
  • 全澳猴痘感染病例總數超過135宗
  • 香港新冠檢疫已放寬至「0+3」

南澳和首都領地放寬醫院和護老院限制

首都領地從昨日起放寬醫院的訪客限制。

每位住院病患將允許每天有兩個以上的訪客。但是，探訪者必須遵守密度限制，和醫院內其它安全措施。

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南澳居民在到訪護老院時，也不再需要提供流感和新冠疫苗的接種證明。

但是，他們仍舊必須佩戴口罩。

該州居民也不再需要在訪問醫院、護老院、殘障人士護理機構和監獄時，在mySAGOV應用程序上登記。

最新數據顯示，在澳洲各地的老年護理機構中，有219間正在爆發新冠疫情。

新州報告67間護老院出現疫情，其次是維州（66間）、昆州（27間）、西澳（25間）、南澳（25間）、塔州（4間）、北領地（3間）和首都領地（2間）。
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新冠患者確診後出現「腦霧」怎麼辦？

全澳猴痘感染病例總數超過135宗

昆州在周末報告了一宗新的猴痘（MPX）病例，使全澳的猴痘感染病例總數超過135宗。

維州（67宗）和新州（52宗）報告的猴痘感染病例在全國最高。

輝瑞藥廠行政總裁布爾拉（Albert Bourla）在一份聲明中表示，他新冠檢測再次呈陽性。

布爾拉稱自己感覺良好，沒有症狀。

「我還沒有接種新的二價加強針，因為我遵循了疾控中心的指導方針，即在上一次新冠感染後，需等待三個月再接種，而我上一次感染是在8月中旬。」

「雖然我們取得了很大進展，但病毒仍然與我們同在。」
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【警號！】新州錄得首宗本地感染猴痘個案

香港已放寬入境檢疫至「0+3」

香港特首李家超在9月23日下午宣布放寬四大香港入境檢疫要求，新政策已在周一（9月26日）香港時間早上六時生效。

其中新政策包括：政府將放寬入境檢疫至「0+3」，即不用再進行酒店隔離，但抵港後要接受3日家居檢疫。市民可以選擇回家或是自選酒店進行醫學隔離。

李家超表示，海外抵港人士抵港後要進行核酸檢測，檢測後不用再等結果， 「TEST AND GO」 而非 「TEST AND HOLD」。在檢測後，抵港人士可以以任何交通形式回家。

如結果呈陰性，可獲發黃碼，其間可外出，但不可進入食肆等表列出處所。

如在抵港第2天取得陰性檢測結果，將獲派藍碼，可出外用餐。

另外，李家超亦宣布取消上機前檢測酸檢的要求，改為24小時的快測（RAT）取替。

同時，未完成接種疫苗的香港居民亦可以登機回港，但非香港居民仍需要滿足接種要求或取得醫學豁免，才可登機。

惟港府表示回港後有關人士需要根據香港衛生要求接種，才能取得疫苗通行證，建議抵港者儘快接種。

另外，來港易及回港易不設限額，亦適用於在內地、澳門人士。

香港特首李家超認為是次放寬措施符合香港的五大抗疫方針：不躺平、減重症， 減死亡、保護高風險人士（一老一幼）、用高科學精準監察、平衝風險，經濟動力。

李家超在回應記者提問時，表示會否加快實行「0+0」必須要視乎香港整體情況，並必須考慮五大方針。

他期望每次推出新政策都能見其成效，才可作出調整。
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【香港檢疫0+3】 在澳港人：全面取消隔離才會回港

新冠要聞：澳洲每周平均新冠病例數目減15%（9月23日）

新冠要聞：藥管局批准5至11歲兒童打加強針（9月21日）

在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。
請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。


目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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