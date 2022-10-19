【疫苗快報】專家憂新冠已擾亂其他病毒周期（10月19日）

今集內容： 西澳衛生部啟動長期新冠調查

兒科呼吸道感染激增 專家憂新冠或已擾亂其他病毒周期

維州流感季節提前 病例數目可能進一步上升

西澳衛生部啟動長期新冠調查

本周一（10月17日），西澳衛生部發表聲明表示，將為一項長新冠（Long COVID）影響調查徵求參與者。





傳染病控制高級醫療顧問埃夫勒（Paul Effler）醫生表示，這項研究將有助於確定西澳應對長新冠所需資源，和未來的醫療保健需求。





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埃夫勒說：「Omicron疫情期間，西澳擁有很高的疫苗接種率，這意味著來自其它疫苗接種率較低，經受不同病毒變種所致疫情的國家的長新冠信息，可能不太適用於我們的情況。」





「我們鼓勵任何收到調查邀請人士做出回應，因為這將幫助我們，確定導致長新冠的風險因素，並估計西澳在初次患病後，仍有症狀的人的比例。」





「即使很快從新冠感染中康復，並且現在沒有長新冠的症狀，我們仍然希望收到你的回覆。」





他指出，將患有長新冠的人士，與未患長新冠的人士進行比較，有助當局更了解風險因素和潛在原因。



兒科呼吸道感染激增 專家憂新冠或已擾亂其他病毒周期

隨住最近有越來越多兒意因為呼吸道感染而住院、醫護界正密切關注新冠病毒的出現，可能已打亂對澳洲人對呼吸道病毒傳播高峰的認知。





包括人類呼吸道合胞病毒（RSV）及流感等呼吸道病毒等問題，正以前所未有的方式侵襲兒童，病發的頻率亦更高。根據珀斯兒科鮑恩醫生 Asha Bowen 的說法，西澳及北領地的呼吸道合胞病毒病例正處於高峰期—但新冠之前，該病毒的高峰期通常只會在 6 月發生。





而新冠疫情的兩年期間，全國RSV病毒感染數字，亦曾出呼意料地在 1 月至 2 月間達到頂峰。





鮑恩醫生解釋，病毒目前在 9 月和 10 月—即在冬季後達到高潮，可能反映病毒的感染期有望恢復正常。但她亦指，情況亦可能只屬猜測，因為醫學界亦正注意到、多種病毒的感染模式正出現許多變化，病毒的所謂正常「高低峰時期」可能亦已轉變。





「由於兒童在大流行期間長時間留在室內，加上他們的自身免疫能力有限，他們正因此感染更多的病毒。」





「通常我們會看到 RSV，然後是流感，然後是其他春季病毒，如鼻病毒、偏肺病毒等。」





「但今年沒有任何常見的模式，不同的病毒現在隨時都會出現，也許是因為新冠為其他毒病留下空間。」





「我們發現，全國新冠感染數字，自今年1 月和 2 月達到高峰後，其他病毒亦接蹱而至。」





她說，兒童呼吸系統疾病數量的增加、意味著醫院系統的應診壓力亦會增加。





澳洲皇家內科醫師學院院長及兒科醫生斯莫爾（Jacqueline Small）亦表示，雖然大家已經歷艱難的冬天，但仍未能鬆懈。





「現在澳洲已進入春天，我們希望從社區中傳播的病毒數量可以獲得緩解，但大家仍必須保持警惕。」





「大家永遠可以做更多的事情、來保護自己及子女—例如保持良好的衛生習慣，因為若果大家一不小心，病毒就會在屋企內傳播。」





維州副首席衛生官拉弗里德曼副教授表示，高疫苗接種人數有助於減少 2022 年的流感感染。



維州流感季節提前 病例數目可能進一步上升

維州副首席衛生官拉弗里德曼副教授說，維州的流感季節已提前，但估計今年稍後，當度假人士從海外返回時、當地可能會出現更多流感病例。





而維州的流感、在 5 月份達到頂峰，約有 18,000 例病例，並在 8 月份降至 350 例。而6 月中旬通報的 RSV 病例數量則比上述數字為高。





RSV 主要影響年幼的兒童，2022 年通報的病例中，有 42% 患者的年齡在 3 歲以下。





在冬季的幾個月裡，因新冠及哮喘以外的呼吸道疾病而要到急診部門就診的人數，亦有所增加，其中五歲以下兒童患者的增長比例最高。





2020 年和 2021 年、幾乎沒有流感個案，其他呼吸道病毒也很少。





而Monash健康中心預防感染及流行病學部們的醫學主任斯圖爾特教授（Rhonda Stuart） 說，似乎澳洲人現在正重新感染在新冠疫情期間幾乎沒有感染的病毒。





「這不一定是由於免疫力低落，主要是因為這些病毒、通常喜歡在冬天—即大家被困室及不能維持物理距離的時候—傳播，因為，病毒一般會在冬天的幾個月裡更容易傳播。」





「但隨著春天的到來，大門打開，人們多了身處在通風良的好戶外，呼吸道病毒及新冠反而不會那麼容易傳播。」



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







