【疫苗快報】新冠確診者現無需強制隔離（10月14日）

今集內容： 新冠確診者現無需強制隔離

研究稱超過十分之一澳洲人患長新冠

有研究指新冠病毒起源「極有可能是人畜共患疾病」

新冠確診者現無需強制隔離

由周五起，感染新冠病毒者無需再強制於家中隔離。





除了老年護理、殘障護理、原住民保健和醫院護理部門的工人外，向其他工人發放的新冠隔離津貼（Pandemic Leave Disaster Payment）也會終止。





Advertisement

新州州長佩洛德大力爭取撤銷隔離令。他表示，相信公眾仍然會繼續登記確診感染個案。





他說，現時已轉移到一個互相照顧的信任制度，不過仍強調，大家必須要繼續做病毒檢測。





新州衛生部門表示，在高風險工作的工人，如果新冠檢測呈陽性，則應在7天後且沒有症狀，才返回工作崗位。





澳洲部分州和領地，如果快速抗原檢測結果為陽性，上報結果仍然是強制性。





除了要求在高風險環境中，須佩戴口罩和強制醫護人員接種疫苗外，澳洲大多數新冠限制措施已取消。





自從2020年以來，新冠疫症大流行導致本地15,000多人死亡。澳洲醫學會表示，如果感染數字突然再上升，希望當局會考慮恢復隔離規定。



研究稱超過十分之一澳洲人患長新冠

澳洲國立大學一項新研究表明，超過十分之一的澳洲人患有長期新冠。





研究主要作者比德爾（Nicholas Biddle）教授表示，出現多種新冠症狀或患有長期新冠人士，其健康狀況可能會顯著下降。





澳洲人如今可以接種莫德納二價疫苗，該疫苗針對原始新冠病毒和Omicron BA.1亞變種。





然而，世界衛生組織的專家組表示，目前的數據不足以令他們推薦任何二價疫苗。





世衛組織在最新報告中表示，在截至10月9日的一周內，全球新增新冠病例數下降了10%，死亡人數下降了1%。





德國、中國、法國、美國和意大利在一周裡報告的確診病例最多。



有研究指新冠病毒起源「極有可能是人畜共患疾病」

澳洲天主教大學和聯合工人工會的一份報告指出，在新冠疫情封城期間，與雪梨富裕的東部地區相比，雪梨西部最多元文化地區的居民，感覺遭到針對和種族歧視。





這份報告稱：「西雪梨和一些地區的居民，被迫應對比雪梨其它地方，更嚴格的行動限制和宵禁。」





西澳已決定縮小州運營疫苗接種診所的規模。不過，民眾仍可在參與疫苗接種的家庭醫生和藥房接種。





新模型顯示，南澳下一波新冠疫情，將在12月初達到頂峰。不過，預計這一波不會像前幾次那麽嚴重。





該州預計在聖誕節前後，住院人數最多。





另外，研究新冠和其它大流行的一個獨立工作小組發現，新冠起源「極有可能是人畜共患疾病」，這意味著病毒有可能從動物傳給人類。





此外，該工作小組沒有發現，新冠病毒起源於實驗室「可驗證或可信的證據」。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







