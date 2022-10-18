【疫苗快報】花粉症跟新冠病症相似 專家籲及時檢測（10月18日）

今集內容：
- 強制隔離取消後密切接觸者怎麽辦？
- 花粉症跟新冠病症相似 專家籲及時檢測
- 護士教師因新冠工作壓力 過量飲酒人數增加
強制隔離取消後密切接觸者怎麽辦？
新州衛生部建議，強制隔離取消後，密切接觸者應該：
- 監測症狀
- 接受檢測並在生病時留在家中
- 在七天內避免進入高風險環境，如醫院、老年或殘障人士護理機構
- 避免探訪重病高危人群
- 在室內和乘坐公共交通工具時佩戴口罩
- 經常進行快速抗原自檢（RATs）
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澳洲醫學協會主席羅布森（Steve Robson）教授說，新冠陽性病例患者，需要注意與他們相處人士。
「如果你有症狀或最近感染新冠病毒，請確保盡量減少可能將感染傳播給其他人的方式。」他說。
然而，羅布森擔心，病例報告不足，將使醫護人員難以了解新冠，在社區傳播的真實情況。
花粉症跟新冠病症相似 專家籲及時檢測
據澳洲衛生部稱，新冠和花粉症之間的共同常見症狀包括咳嗽、打噴嚏、流鼻涕、喉嚨痛、感覺疲憊或虛弱、頭痛和失去味覺或嗅覺。
有關專家建議民眾，當症狀逐漸加重時，應考慮進行新冠檢測。
雪梨全科醫生Jason Yu說，花粉症和新冠病症之間「通常有很多重疊」，了解兩者的區別很重要。
Jason Yu解釋：「儘管花粉症（hay fever）名字中有fever一詞，但它並不引起發熱發燒，通常也不與肌肉和身體疼痛相關，」
「對於花粉症，喉嚨的不適通常是一種刺激，而不是酸痛。」
Jason Yu說，建議居民監測自身症狀如何發展。
「如有疑問，一定要進行新冠檢測。」
民眾可以使用政府資助的healthdirect的網上檢查工具Symptom Checker Tool，自我檢測症狀。
Jason Yu說，在花粉季節佩戴口罩非常有效。
他補充說：「口罩可以給你提供雙重保護，防止新冠和花粉症。」
護士教師因新冠工作壓力 過量飲酒人數增加
澳洲護理和助產雜誌表示一項研究，護士在新冠期間增加了飲酒量。
澳洲藥物和酒精護士協會主席塞爾比（Adam Searby）表示，為了減輕壓力，護士飲酒達到高風險程度的人數日益嚴重。
塞爾比說，如果護士繼續以這項研究目前發現的速度飲酒，可能會對勞動力構成重大威脅。
澳洲護士工會的西澳秘書里亞（Janet Reah）表示，政府的工資政策，並未解決護士和助產士的需求。
柏斯的飲酒輔導魯斯巴奇（Sarah Rusbatch）說，不僅護士，老師也通過飲酒來應對課堂壓力。
魯斯巴奇發現，在醫療保健和教學這兩個行業中，尋求飲酒得到舒緩的客戶最多。在新冠期間，兩者都受到壓力的嚴重影響。員工認為幾乎沒有得到任何支援，因此轉向酒精。
西澳教師工會主席伯恩（Pat Byrne）說，她對教師用酒精來應對壓力此狀況，並不感到驚訝。
在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。
目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。
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