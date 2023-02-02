你會否考慮接種第五劑新冠疫苗呢？

而澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）現時正在評估今年的新冠疫苗接種計劃，並決定是否盡快擴大第五針加強劑的接種資格。但官方數字顯示，澳洲大約有五分之一已經接種了兩劑疫苗的成年人，尚未接種加強劑疫苗針。同時，亦有研究發現，願意接種第三及第四劑疫苗的成年人數量亦按月有所下降。不少專家對於的第三劑和第四劑疫苗接種率相對較低表示擔憂。同時，亦有調查顯示，澳洲許多成年人經已唔願意再接種疫苗。





獨立專家組織 OzSage 早前亦提醒民眾，在澳洲，新冠病毒是第三大死亡殺手，但一些醫學專家認為，現時有部份人認為新冠大流行已經結束，而且對於疫苗接種抱著「任務完成」的態度；亦有部份人認為感染新冠病毒與感染感冒差不多。





但研究人員表示，澳洲人大概不知道因新冠病毒導致住院的人數是流感的 50 倍，造成的死亡人數更比流感高出 50 到 100 倍。而當中百分之 5 的人即使已接種疫苗，一旦被感染也有可能患上長新冠。





最新數據顯示，目前澳洲本土平均每天有超過3千宗感染病例，有超過二千人需要住院治療。在今集【大眾論壇】亦想問問大家：『在旅遊人數開始增加和政府考慮擴大接種第五劑新冠疫苗之際，大家又是否會考慮接種第五劑疫苗呢？』





今集亦好高興請來西雪梨大學的林奇恩教授和大家分析是否有需要打第五劑疫苗。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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