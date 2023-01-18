中國新冠感染可能已達九億宗！專家：澳洲應做好準備

北京大學在周末公布了一項研究 ，估計截至 1 月 11 日，已有 9 億中國人感染了新冠病毒，佔總人口的 64%。





相比之下，澳洲有 43% 的人檢測呈陽性，儘管有抗體研究表明這個比例可能要高得多。





隨著 農曆新年 的臨近，這一波巨大的疫情對中國和世界各國（包括澳洲）意味著甚麼？



相關內容 北大研究指中國有逾9億人已染新冠

數字不是故事的全部

中國政府表示，在過去五周內醫院內有近六萬名新冠病毒患者死亡。然而，根據中國對新冠病毒死亡的狹窄定義，政府聲稱新冠病毒僅導致其中 5,500 人死於呼吸衰竭。





自 12 月初以來，傳媒報導中國 因病例激增 導致醫院、殯儀館和火葬場不勝負荷。然而，政府報告在整個 12 月，每日感染個案不足一萬，每日死亡人數為個位數。





同時，自 1 月 12 日以來，就再沒有公布官方統計數字。





這缺乏透明度的舉動導致 世界衞生組織總幹事請求中國提供更及時的訊息 ，以便對實地情況進行全面的風險評估。



COVID-19 patients being treated at Fengyang People's Hospital in Fengyang county, east China's Anhui Province, in early January. Source: Getty, AFP / Noel Celis

新數據是否有助於我們了解情況？

這些新數據並不完全有助於了解情況。九億宗感染個案的數字與官方統計的 503,000 宗病例相比，這巨大的差距只能透過從所有省份有系統地收集新冠病毒感染數據來解決。





如果我們同時接受北京大學的病例數據和政府的死亡報告（加上之前報告的 5,300 宗死亡病例），則累計死亡率為每一千宗有 0.07 人死亡。相比之下，一向被認為擁有更好醫院系統的澳洲，每一千名確診患者則有 1.5 人死亡。



因此，中國的數字是不可信的：要不是病例被高估，就是死亡人數被低估。即使中國尚未達到 9 億宗病例，但從其他類似決定防疫措施的國家數據顯示，這很快就會達到。



為甚麼會出現病例激增？

這一輪疫情激增適逢中國 放棄清零政策 和幾乎取消所有防疫措施。但其根本原因是之前人民感染率低，疫苗接種率亦相對較低，導致人民集體免疫力低。雖然大約九成人口已接種了兩劑疫苗，但只有 58% 的人接種了第三劑加強劑。





中國長者的疫苗接種率亦很低。政府最近宣布，大約有三成的 60 歲及以上的人士（大約八千萬人）沒有接種疫苗和加強劑。在 80 歲或以上的群體中，這比例接近六成。





「疫苗猶豫」在中國和香港的老人中非常普遍。雖然接種兩劑量的中國主要疫苗國藥（Sinopharm）和科興（Sinovac）被證明是有效的，但它們作為加強劑的效果遠不如信使核糖核酸（mRNA）疫苗。但中國拒絕進口 mRNA 疫苗。



抗病毒藥物的短缺可能增加死亡人數

鑑於老人的疫苗接種率低，所以他們能隨時獲得特效藥是非常重要。





然而，政府並沒有儲備這些藥物，而且它們幾乎不可能得到，除非要在黑市買賣。為期五天的 Paxlovid 抗病毒藥物療程至少要花費 2,300 元美元（3,300 澳元）。





由於中國要求降價，與 Paxlovid 的製造商輝瑞和生產 Lagevrio 的默克公司的談判已經破裂。



The Chinese government did not stock up on COVID-19 antiviral drugs, such as Paxlovid, and they are almost impossible to get except on the black market. Source: AAP, SIPA USA / Richard B. Levine

這對澳洲以至世界有何影響？

隨著往返中國的國際旅行恢復，病毒無可避免地會傳播到其他國家。





世界可能還要再過一個月才能看到中國病例激增的全部影響。





農曆新年期間，預計中國境內將有 20 億出行人次。這會將病毒傳播到偏遠的農村，那裡只有基本的醫療設備，也沒有基因排序設施。





因此，該病毒可能會感染免疫力弱的人，而他們可能會有數月附帶著病毒。這可能會導致病毒突變成為更易傳播的變異株。





有見及此，澳洲要求出發前檢測是合理的，但應包括對來自中國的飛機廢水進行例行檢測。因為源自中國的新變種病毒可通過其他不需要出發前檢測的國家傳入澳洲，例如印尼等。





對所有抵達的國際航班廢水進行隨機檢測會對控制疫情有幫助。





我們需要提高疫苗接種率、增設潔淨室內空氣設備、在通風不良的環境中使用優質的口罩，並提供方便檢測新冠病毒的途徑。





目前，由於我們對病毒的廣泛傳播鬆懈了，令這些措施減少或取消。這是我們要承擔的風險。







