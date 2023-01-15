世衛:「勿以為閉上眼 病毒就消失」呼籲各國提供可靠數據

世衛透露自 Omicron疫情達到頂峰以來，全球分享序列數量已下降 90% ，共享序列的國家的數量更減少了三份之一。譚德塞重申病毒測序對於檢測和追踪新變種病毒的出現和傳播相當重要。

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自 Omicron 浪潮達到頂峰以來，全世界共享的 SARS-CoV-2 序列數量下降了 90% Source: AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images

澳洲各地的新冠病例正在減少。

新州代理首席衛生官菲澤爾( Jan Fizzell) 博士表示，從有效的數據可見新冠病例數字正按預期那樣逐步下降。

然而，菲澤爾指出我們必須繼續採取簡單的安全措施來保障健康。

從每週報告顯示新州和維州的死亡人數最多，分別為 112 人和 149 人。但是，該數字也可能反映聖誕和新年假期報告的滯後。
澳洲網球協會(Tennis Australia )在過去的周一(1月9日)證實，今年球員若出現新冠陽性結果仍能參與澳洲網球公開賽(Australian Open)。賽事總監泰利（Craig Tiley）表示，該決定反映了澳洲各地的新冠情況。今年有關當局並沒有像去年要求球員進行疫苗接種或檢測。

同時，中國宣佈已暫停向日本和韓國的個人簽發短期簽證。這是中國首次向針對中國遊客採取「歧視性」入境限制的國家採取反制措施。

中國外交部發言人汪文斌週二(1月10日)表示：「中方堅決反對少數國家針對中國採取歧視性入境限制措施，並將採取對等措施。」
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隨著新的 Omicron 變種病毒 XBB.1.5 在美國迅速蔓延，世界衛生組織 (WHO) 已敦促公眾在長途機上佩戴口罩。

世界衛生組織的斯莫爾伍德（Catherine Smallwood）說：「這是針對那些出現廣泛性新冠傳播的國家出發的乘客建議的。」

世界衛生組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus )週四(1月12日)透露，自 Omicron疫情達到高峰以來，全球分享的 SARS-CoV-2 序列數量已下降了 90% 以上，共享序列的國家更減少了三份之一。

他重申病毒測序對於檢測和追踪新變種病毒的出現和傳播相當重要。

譚德塞說:「全球不要以為閉上眼睛，病毒就會消失。我可以說一定不會。」

自去年 2 月以來，每周向世衛組織報告的死亡人數下降了近 90%，自 9 月中旬以來，每週「停留」在 10,000 至 14,000 人之間。

上周中國向世衛組織報告死亡數字為接近 11,500 人，但世衛組織表示，相信中國的新冠相關死亡人數的數字被低估了。

譚德塞說:「我們要求所有國家提供可靠數據。當我們擁有的數據越多，我們對新冠大流行的了解就越清楚。」

根據世衛組織最新的新冠流行病學報告，全球每周病例和死亡人數分別減少了 9% 和 12%。

現時日本、美國、台灣和巴西報告的每週新增病例數量最多，日本的新冠單日死亡人數更創下歷史新高。

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Published 15 January 2023 at 8:33pm
By Yumi Oba, Natalie Yeu
Source: SBS
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