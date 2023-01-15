世衛:「勿以為閉上眼 病毒就消失」呼籲各國提供可靠數據

澳洲各地的新冠病例正在減少。





新州代理首席衛生官菲澤爾( Jan Fizzell) 博士表示，從有效的數據可見新冠病例數字正按預期那樣逐步下降。





然而，菲澤爾指出我們必須繼續採取簡單的安全措施來保障健康。





從每週報告顯示新州和維州的死亡人數最多，分別為 112 人和 149 人。但是，該數字也可能反映聖誕和新年假期報告的滯後。



澳洲網球協會(Tennis Australia )在過去的周一(1月9日)證實，今年球員若出現新冠陽性結果仍能參與澳洲網球公開賽(Australian Open)。賽事總監泰利（Craig Tiley）表示，該決定反映了澳洲各地的新冠情況。今年有關當局並沒有像去年要求球員進行疫苗接種或檢測。





同時，中國宣佈已暫停向日本和韓國的個人簽發短期簽證。這是中國首次向針對中國遊客採取「歧視性」入境限制的國家採取反制措施。





中國外交部發言人汪文斌週二(1月10日)表示：「中方堅決反對少數國家針對中國採取歧視性入境限制措施，並將採取對等措施。」



隨著新的 Omicron 變種病毒 XBB.1.5 在美國迅速蔓延，世界衛生組織 (WHO) 已敦促公眾在長途機上佩戴口罩。





世界衛生組織的斯莫爾伍德（Catherine Smallwood）說：「這是針對那些出現廣泛性新冠傳播的國家出發的乘客建議的。」





世界衛生組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus )週四(1月12日)透露，自 Omicron疫情達到高峰以來，全球分享的 SARS-CoV-2 序列數量已下降了 90% 以上，共享序列的國家更減少了三份之一。





他重申病毒測序對於檢測和追踪新變種病毒的出現和傳播相當重要。





譚德塞說:「全球不要以為閉上眼睛，病毒就會消失。我可以說一定不會。」





自去年 2 月以來，每周向世衛組織報告的死亡人數下降了近 90%，自 9 月中旬以來，每週「停留」在 10,000 至 14,000 人之間。





上周中國向世衛組織報告死亡數字為接近 11,500 人，但世衛組織表示，相信中國的新冠相關死亡人數的數字被低估了。





譚德塞說:「我們要求所有國家提供可靠數據。當我們擁有的數據越多，我們對新冠大流行的了解就越清楚。」





根據世衛組織最新的新冠流行病學報告，全球每周病例和死亡人數分別減少了 9% 和 12%。





現時日本、美國、台灣和巴西報告的每週新增病例數量最多，日本的新冠單日死亡人數更創下歷史新高。



