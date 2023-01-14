【估唔到】全球最可靠航空公司竟然係佢？

報告是根據航空公司的航班準時到達目的地的比率進行排名， 如果航班在原定時間的 15 分鐘內到達，則視為“準時”到達。其中澳洲航空公司卻榜上無名。





以下是前十名的航空公司。





1. 藍色巴西航空公司（Azul）





該航空公司被評為 2022 年全球航班準時率最高的航空公司。 這間巴西廉航主要服務巴西各地的國內航班和飛往拉丁美洲的國際航班，它擊敗了日本的全日空航空公司、日本航空公司和一些來自拉丁美洲的航空公司的競爭，在準時率方面領先全球。







2.全日空航空公司（ANA）



全日空的航班準時率可靠性僅僅超過其對手日本航空公司， 奪得第二位。





全日空的國際航班服務路線略多於其國內競爭對手 日本航空公司（JAL）。它在接駁乘客的準時率達百分之 88.61。





3.日本航空公司（JAL）



日本航空公司是日本的國家航空公司。同時，在2022 年底為止，該航空公司亦是日本最大的航空公司，總部位於東京品川區。





它的航班準時率達百分之 88 ， 但仍然比其國內競爭對手全日空擊敗。





4. 南美航空（LATAM Airlines）



南美航空是一間總部位於智利聖地亞哥的航空公司，也是其拉丁美洲內最大的航空公司。





該航空公司主要是來往及停泊在聖地亞哥的普達韋爾國際機場（Arturo Merino Benítez International Airport）。





南美航空在 2022 年一共有 451,651 次航班，而航班能夠在預定抵達目的地的時間15 分鐘內著陸的比率高達百分之86.31 。





5.達美航空（Delta）



達美航空去年有超過一百萬次航班飛行，是北美最可靠的航空公司。





6.哥倫比亞航空（Avianca）



哥倫比亞航空公司是哥倫比亞的一間廉航公司，亦是過去百多年來哥倫比亞的旗艦航空公司，航線遍及南美各地。





雖然他們去年總共只運營了 144,525 班航班，但其中航班準時的比率達百分之 83。





7. 阿聯酋航空（Emirates）





阿聯酋是沙特阿拉伯的國家航空公司，在今次全球最可靠航空公司中排名第七。





該航空公司的頭等艙極為奢華已經世界聞名，而現在該公司的航班準時率亦值得他們感到驕傲。





8.聯合航空公司（United Airlines）



聯合航空公司是另一家上榜的美國航空公司。





由於美國對國內航班的需求巨大， 要航班準時著陸亦絕非易事。但聯合航空公司航班準時到達目的地的比率超過百分之 80。





9. 卡塔爾航空公司（Qatar Airways）



卡塔爾於2022 年舉辦世界盃而令全球矚目。其國家航空公司卡塔爾航空在航班準時率亦達到百分之78.32，非常可靠。





10. 美國航空公司 （American Airlines）



總部位於得克薩斯州沃思堡的美國航空公司名列第十名。





該航空公司在 2022 年一共有超過 100 萬航班飛行，亦是美國運載最多乘客的航空公司。他們的航班準時到達目的地的比率為百分之 78 。





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