【到底發生咩事？】美國約 7,000 個航班延誤或取消

美國約有 7,000 個航班已延誤或取消。

Planes at a US airport

The issue occurred at a typically slow time after the holiday travel season. Source: Getty / Carolyn Cole

要點
  • 美國全國超過6,000 多個航班延誤，接近 1,000 個航班取消。
  • 即使已取消限制起飛，受影響的航班數量仍增加。
  • 美國總統拜登下令交通部展開調查。
在美國聯邦航空管理局 (Federal Aviation Administration) 搶修導致所有航班停止起飛的系統，並取消限制起飛後，美國的航班正在緩慢地恢復起飛。

根據 FlightAware 網站的數據，已有超過 6,000 個航班出現延誤，接近 1,000 個被取消。與此同時，官方表示需要數小時才能從事故中恢復過來，有關數字仍然繼續上升。

機師警報系統出現問題的原因目前仍然成疑，但美國官員表示，到目前為止還沒有發現網絡攻擊的證據。
更多內容

【飛機乘客奇遇記】航班改道令除夕夜「消失」

事故在長假期旅行高峯期後發生。但隨著旅遊業繼續回復到接近疲情大流行前的水平，航空需求仍然強勁。

美國聯邦航空局在 Twitter 上寫道：「向機組人員提供安全資訊的通知系統在整晚中斷後，限制起飛亦已經取消。美國各地正在逐漸恢復正常的升降。我們繼續調查事故最初發生的原因。」
即使已取消限制起飛，受影響的航班數量仍然繼續增加。

航空公司均試圖讓飛機在擁擠停機坪進出，這導致了進一步的延誤。

在南卡羅來納州 (South Carolina) 格林維爾 (Greenville) 的一個機場，Justin Kennedy 已放棄前往附近的 Charlotte 公幹。

他表示，航空公司員工並不了解美國聯邦航空局在說甚麼，因而造成混亂，而且很多乘客最初並不知道航班延誤。

這位 30 歲的資訊科技業員工說：「我坐在 Chick-fil-A 餐廳裡，那裡可以清楚看到美國運輸安全管理局的出口，我看到至少有四個人衝向登機閘口，因為他們以為自己會錯過航班，結果只有氣喘喘地回到美食廣場。」
FAA System Outage Causes Early Morning Nationwide Flight Departure Stoppage
Thousands of flights throughout the US are gradually resuming after the Federal Aviation Administration suffered an early morning outage to the Notice to Air Mission System, a computer system that helps guide air traffic. Source: Getty / John Moore
美國聯合機師協會副主席托雷斯 (Chris Torres) 表示，中斷事故的影響可能會直至周五。

這位美國航空公司旗下的機師說：「事故在 (美國) 東部時間上午 9 點修復完成，這並不意味著問題在這刻就停了。這會引起漣漪效應，事故的最終結果將與重大天氣事件非常相似。」

美國聯邦航空局早前在警報系統出現故障後，曾命令航空公司暫停所有國內航班，因該機構要在凌晨 2 點左右進行重新啟動系統。
更多內容

全球「最強」護照排名出爐 澳洲護照可以免簽那些國家

已起飛的航班被允許繼續前往目的地。

美國總統拜登 (Joe Biden) 下令交通部進行調查，並表示故障成因仍然不明。

當被問及事發是否涉及網絡攻擊，拜登告訴記者：「我們不知道。」

交通部長 Pete Buttigieg 承諾，「將繼續查找根本原因並建議後續程序」。
NOTAM 是向機師發出必要訊息的航行通告，但這些資訊未足以可在事前，以其他方式對外公布。

限制起飛是一個空中交通管制措施，命令飛機在指定機場慢駛或停飛。

Cirium 的數據顯示，美國周三 (1 月 11 日) 原定共有 21,464 個航班計劃起飛，載客量接近 290 萬人。
更多內容

廉航一個「錯誤」累旅客聖誕假期被「遊機河」

澳航新增亞洲直飛新航點 15年來首開通

機票貴、機位少、航班取消：航空旅行幾時回到正常？


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 12 January 2023 at 1:51pm
Source: AAP
Available in other languages