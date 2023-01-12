【到底發生咩事？】美國約 7,000 個航班延誤或取消

要點 美國全國超過6,000 多個航班延誤，接近 1,000 個航班取消。

即使已取消限制起飛，受影響的航班數量仍增加。

美國總統拜登下令交通部展開調查。

在美國聯邦航空管理局 (Federal Aviation Administration) 搶修導致所有航班停止起飛的系統，並取消限制起飛後，美國的航班正在緩慢地恢復起飛。





根據 FlightAware 網站的數據，已有超過 6,000 個航班出現延誤，接近 1,000 個被取消。與此同時，官方表示需要數小時才能從事故中恢復過來，有關數字仍然繼續上升。





機師警報系統出現問題的原因目前仍然成疑，但美國官員表示，到目前為止還沒有發現網絡攻擊的證據。



事故在長假期旅行高峯期後發生。但隨著旅遊業繼續回復到接近疲情大流行前的水平，航空需求仍然強勁。





美國聯邦航空局在 Twitter 上寫道：「向機組人員提供安全資訊的通知系統在整晚中斷後，限制起飛亦已經取消。美國各地正在逐漸恢復正常的升降。我們繼續調查事故最初發生的原因。」



即使已取消限制起飛，受影響的航班數量仍然繼續增加。





航空公司均試圖讓飛機在擁擠停機坪進出，這導致了進一步的延誤。





在南卡羅來納州 (South Carolina) 格林維爾 (Greenville) 的一個機場，Justin Kennedy 已放棄前往附近的 Charlotte 公幹。





他表示，航空公司員工並不了解美國聯邦航空局在說甚麼，因而造成混亂，而且很多乘客最初並不知道航班延誤。





這位 30 歲的資訊科技業員工說：「我坐在 Chick-fil-A 餐廳裡，那裡可以清楚看到美國運輸安全管理局的出口，我看到至少有四個人衝向登機閘口，因為他們以為自己會錯過航班，結果只有氣喘喘地回到美食廣場。」



Thousands of flights throughout the US are gradually resuming after the Federal Aviation Administration suffered an early morning outage to the Notice to Air Mission System, a computer system that helps guide air traffic. Source: Getty / John Moore 美國聯合機師協會副主席托雷斯 (Chris Torres) 表示，中斷事故的影響可能會直至周五。





這位美國航空公司旗下的機師說：「事故在 (美國) 東部時間上午 9 點修復完成，這並不意味著問題在這刻就停了。這會引起漣漪效應，事故的最終結果將與重大天氣事件非常相似。」





美國聯邦航空局早前在警報系統出現故障後，曾命令航空公司暫停所有國內航班，因該機構要在凌晨 2 點左右進行重新啟動系統。



已起飛的航班被允許繼續前往目的地。





美國總統拜登 (Joe Biden) 下令交通部進行調查，並表示故障成因仍然不明。





當被問及事發是否涉及網絡攻擊，拜登告訴記者：「我們不知道。」





交通部長 Pete Buttigieg 承諾，「將繼續查找根本原因並建議後續程序」。



NOTAM 是向機師發出必要訊息的航行通告，但這些資訊未足以可在事前，以其他方式對外公布。





限制起飛是一個空中交通管制措施，命令飛機在指定機場慢駛或停飛。





Cirium 的數據顯示，美國周三 (1 月 11 日) 原定共有 21,464 個航班計劃起飛，載客量接近 290 萬人。





