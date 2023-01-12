全球「最強」護照排名出爐 澳洲護照可以免簽那些國家

要點 日本再次榮登亨利護照指數榜首，其公民可免簽前往 193 個目的地。

澳洲排名第八，其公民無需簽證即可前往 185 個國際目的地。

全球有 42 個目的地，澳洲護照持有人需要簽證才能進入。

全球那一國的護照「含金量」最高？可以在免簽證的情況下到訪最多國家？





英國亨氏護照指數 (Hanley & Partners Passport Index)為你總結出全球「最強的護照」。





德國和西班牙並列第三。





而澳洲在最新公布的指數中，排名第八。公民可以免簽證前往全球 185 個國家。





該指數由總部位於倫敦的投資移民諮詢公司 Henley & Partners 編制，該公司使用國際航空運輸管理局 (IATA) 的數據來比較 199 個國家的護照免簽證進入 227 個目的地的情況。



日本護照再成為「最強」護照。 Source: SBS 阿富汗繼續在指數中墊底，其次是伊拉克和敘利亞。



阿富汗繼續在指數中墊底，其次是伊拉克和敘利亞。 Source: SBS

澳洲人可免簽到訪的國家

根據亨利護照指數，澳洲護照持有人可以前往 185 個目的地，這些目的地不是根本不需要簽證，不然就可以在抵達時獲得簽證、訪客許可證或電子旅行授權 (ETA)。





其中包括：49 個歐洲國家，從葡萄牙到波蘭，從英國到飽受戰爭蹂躪的烏克蘭，都允許澳洲人免簽入境。





另外，大洋洲有十多個國家亦向澳洲人提供免簽證旅行，包括新西蘭、斐濟和法屬波利尼西亞，加勒比地區也有類似的目的地，包括巴巴多斯、開曼群島和牙買加。





美洲有 19 個地方不需要澳洲人簽證入境，例如阿根廷、巴西和墨西哥，還有 12 個非洲國家，包括博茨瓦納、摩洛哥和突尼斯。





同時，澳洲人可以免簽前往 10 個亞洲目的地，包括香港、馬來西亞和菲律賓，以及中東的 6 個目的地，包括以色列和卡塔爾。





柬埔寨、埃及、黎巴嫩、巴拉圭和薩摩亞是全球 40 多個目的地之一，澳洲人可以在抵達時獲得簽證或訪問許可，而進入美國、加拿大、巴基斯坦等國家時可以獲得電子旅遊簽證。



澳洲人需要簽證才能到訪的國家

有 42 個目的地，要求澳洲護照持有人在出發前獲得簽證或在抵達時獲得政府的預先批准。





其中一半以上在非洲，包括加納、肯尼亞和南蘇丹。





兩個地區只有一個目的地需要澳洲遊客持有簽證——加勒比地區的古巴和大洋洲的瑙魯——而亞洲有 10 個目的地，包括阿富汗、中國和北韓。





另外，計劃前往阿塞拜疆、俄羅斯或土耳其旅行的澳洲人也需要簽證，前往中東的敘利亞或也門，或美洲的智利或蘇里南的人也需要簽證。



最受澳洲人歡迎的國際旅遊目的地

根據澳洲統計局的最新數據，印尼是最受澳洲居民歡迎的國際旅遊目的地。





新西蘭和美國是澳洲人訪問量第二和第三大的地方，而英國、新加坡、印度、斐濟、泰國、意大利和越南則位列前十。





印度和越南均要求澳洲人在抵達前獲得簽證。



