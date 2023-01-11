【先買先虧】中國Tesla數月兩度減價24% 多地爆抗議

Tesla中國上周宣佈旗下的Model 3和Model Y大幅減價，引發大量最近入手Tesla的中國車主非常不滿，認為自己是先買先虧並前往中國多地上海、成都和北京的Tesla門市爆發集體抗議，有人為洩憤，搶光店裡提供的零食、禮品和飲用水等，甚至有展銷場內的電動車被毀壞，情況混亂。





到場抗議的車主表示，自己是因為中國政府對電動車補助只是到去年年底，因而希望趕及在最後補助期前下單，沒想到Tesla之後會決定再度降價。Tesla中國表示目前沒有計畫退款給降價前買車的車主。



Tesla Model 3由26.59 萬人民幣大幅減價大約14%，減至22.99 萬人民幣，而Model Y則由28.99 萬人民幣降至 25.99 萬人民幣，減幅約11%。這次已是Tesla中國在數月內第二度減價，這次減價使Tesla車價創歷史新低。同時，Tesla中國宣布 Model S和Model X 的全新售價，分別為 78.99 萬和87.99 萬起。根據最新資料顯示，公司預計Model 3 與 Model Y 的交車期為一至四周。





有分析指，Tesla中國大減價的背後原因可能是由於去年底銷售量下滑，數據顯示Tesla中國2022年 12 月交付 55,796 輛中國製電動車，較 11 月驟減 44%，為中國出貨量創下五個月來新低。而在中國政府取消新能源車補助政策後，Tesla不但沒有漲價，反而推出限時優惠，分析認為此舉可能為了刺激銷售量而決定再度降價。





有人歡喜有人愁，雖然有車主感吃虧，但Tesla中國的大減價促銷看來奏效，降價首日交車量逾萬輛，門市連續3天訂單破萬輛，更一度要延長交車期。



Tesla中國促銷奏效，交車量逾萬輛。 Source: AAP 與此同時，去年擴建的Tesla上海超級工廠的交車量激增四成以上。2022 年這個上海超級工廠的交車量超過 71 萬輛，上海工廠亦向歐洲等地區出口電動車。有分析指，汽車製造商通常會以促銷降價優惠活動來控制庫存量。





中國國內大眾和高端汽車市場競爭日趨激烈，中國國內汽車品牌商比亞迪、小鵬和蔚來汽車等公司，以及外資品牌等都在爭奪市場。

