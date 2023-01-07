【為鬥中國平車？】Tesla兩暢銷車款「罕有減價」

澳洲Tesla的Model Y 將減價高達$3400，Model 3 則減高達＄3100。





總公司位於美國的Tesla價在去年（ 2022 年）經歷暴跌，跌幅達65％。他們已三個月前公布在中國市場的減價安排。





Tesla公司宣布，喺澳洲將兩款最暢銷電動汽車的售價下調數千元，以回應電動車市場日益激烈的競爭。 Source: AAP / David Zalubowski/AP



汽車市場分析業界對Tesla降價的消息表示歡迎，認為他們有必需削減開支以應對市場的激烈競爭、尤其是來自新一代中國電動汽車品牌的挑戰。





由中國自主品牌比亞迪及名爵等公司生產的汽車，去年躋身澳洲電動汽車銷售榜的前五名，兩家公司都承諾將於 2023 年在澳洲推出新車型。





Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management 聯合創始人 Ross Gerber 表示，Tesla降價將有助他們「與威脅其市場領導地位的許多廉價中國電動汽車進行競爭。」





「現在成本正在下降，而新冠疫情亦已經在短期內嚴重削弱了中國經濟，這是明智之舉。」





在聯邦政府在去年11 月，削減部分電動汽車的附加福利稅後，此舉還將進一步降低在澳洲購買電動汽車的價格。





TESLA 電動車 Source: AAP / Costfoto/Sipa USA



Tesla現在將使入門級 Model 3 的基本售價至 63,900 元—比 2019 年時的發布價格便宜，並將基本型 Model Y 恢復到原來的發售價格 68,900 元。





已經預訂上述Tesla汽車但尚未收車的澳洲買家亦可享同樣減價優惠。





聯邦汽車工業商會的今個星期數據顯示，澳洲的電動汽車銷量、在 2022 年幾乎翻了一倍（ 33,410 輛），在 2021 年只售出 17,243 輛。



