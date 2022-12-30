【Tesla車主惡夢】假期返嚟竟然要排個半鐘等叉電

長假期後不少家庭穿州過省開車趕路回家，日前在維州邊界的城鎮 Wodonga驚現Tesla車龍。
原來不少人假期後從偏遠地區回家，經過Wodonga希望為電動車充電，怎料區內只有一個地方提供電動車超級充電器，對比同區內有大約11個加油站，設施相差十倍之多，導致大批Tesla車主大排長龍。
有車主表示Tesla電動車需要60分鐘才能把幾乎沒電的車電池充滿，而他在Wodonga排隊等充電站已等了90分鐘，他更在推特（Twitter）上洩憤說”對於電動車的基本設施根本追不上需求，是時候對為未來作出認真投資了”，另一位車主亦在推特表示，他在新州北部小鎮Coffs Harbour也遇到類似情況。
電動車車主呼籲當局應在偏遠地區建設更多充電站，以確保各人都能安全開車回家。
電動車車主們都呼籲當局應在偏遠地區建設更多充電站，以確保每個民眾都能安全開車回家。
但亦有網民不同情這些車主：“我相信他們在購買電動車時已經知道這些基礎設施根本不足夠。”，“開汽油車數分鐘就入能滿油上路，開電動車的利弊，路人皆知。”
目前Wodonga提供六個Tesla電動車超級充電站，每日24小時開放使用，提供高達120kW快速充電，但僅適用於Tesla電動車，目前還不清楚其他品牌的電動車有什麼充電站選擇。
上月，本地最大石油公司之一BP宣布計劃使用自家充電器品牌BP Pulse在全國各地安裝約600 個電動車充電站。
BP石油公司
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