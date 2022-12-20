全澳將增3萬電動車充電器 邊度可以餵飽你架車？

要點： Ausgrid 計劃在電線桿上安裝充電器。

公司將在城市、郊區以及偏遠城鎮安裝數萬個。

Ausgrid 表示在電線桿上安裝充電器，將能加快安裝的時間。

澳洲其中一個最大電力分銷商計劃在 2029 年之前在全國增設多達三萬個充電站，讓澳洲的司機為他們的電動車充電。





Ausgrid 透露，他們計劃在全國各地，包括城市、郊區、旅遊熱點和偏遠城鎮的電線桿上，安裝數萬個充電器。





這計劃在星期二（12月13日）於紐卡素（Newcastle）宣布，是近幾周有關電動車充電基礎設施的數項重大投資之一。



Ausgrid has revealed its project to install thousands of chargers on power poles around the country Source: AAP / Ausgrid 首批 Ausgrid 充電器將在新州梅里韋瑟 （Merewether） 的 Dixon Park Beach 亮相，行政總裁格羅斯（Richard Gross）表示此舉將增強電動車買家的信心。





他說：「我們知道電動車在未來幾年會越來越普及，像這樣的項目就說明，如果業界和社區能共同努力，我們可以利用現有基礎設施更快速方便地推出這項技術。」





「我們需要協助用戶為能源轉型做好準備，同時盡可能使其能負擔得起和方便。」



首批充電器將由 Ausgrid、充電設施公司 EVX 和紐卡素（Newcastle）合作安裝。





格羅斯表示，該公司將與其他市政府和技術供應商協商，以決定充電網絡的最佳位置，範圍包括「繁忙的郊區街道到熱門旅遊目的地，及細小的偏遠城鎮」。



EVX 行政總裁福斯特（Andrew Forster）說，這些充電器將以每度電（kWh）5 毫的統一收費，「令紐卡素的居民和遊客更容易和負擔得起」充電服務。





格羅斯續指，將充電器安裝在電線桿上可加快安裝的時間，並減少「城市的雜亂」。





新州政府在本月宣布，在充電器共同投資的項目投放八千萬澳元。



管理顧問公司 Partners in Performance 的英尼斯（Brian Innes）表示，這趨勢可能會為考慮購買電動車的買家掃除另一個障礙。





他說：「如果你在一個沒有很多路邊停車場的城市，我們必須找到方法來解決這個問題，而在電線桿充電是世界其他地方亦正在關注的事情。」





「圍繞這個議題的關鍵問題，始終是在於由誰支付（基礎設施）以及如何收回他們的金錢。」



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