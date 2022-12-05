共享汽車新革命 澳洲共享電動車價值何在？

要點： 汽車共享服務正在擴展到電動汽車。

住宅大廈、寫字樓和酒店提供共享汽車服務。

專家認為這可能對澳洲汽車擁有情況作重大影響。

如果你不需要再瘋自擁有一架車？如果需要開車，只要外出租借便可？





這一個概念，愈來愈多住宅大廈、寫字樓、酒店甚或退休村（retirement village）開始引進。





這是新的交通趨勢，將目前的共享汽車服務延展。很多司機更是因而首次初嘗駕駛電動車滋味。





交通運輸專家表示，此趨勢對澳洲人的汽車擁有情況和將來多層大廈的車位數目會有重大影響。



這趨勢是「共享流動服務」的其中一種，在車位稀少的新發展項目、大型公寓，以及為巿區住宅大廈的住戶減少成本而推出的一項設施。





Ohmie Go創辦人兼行政總裁波圖 (Kyle Bolto) 稱該公司在全澳各地的大廈營運14個共享流動車位，另有20個在洽談中，目標 「在2023年底最少進駐100棟大廈。」





他指要說服大廈業主接受此服務很簡單，只要解釋清楚運作方式。





波圖稱：「我們有個宣傳口號：如同擁有額外且有用的共用資源」。





像Ohmie Go 這類共享流動服務還提供電動車隊一條龍服務。除車輛外，該公司還提供叉電設施、電動基建設施、保險、登記、定期清潔、公路救援，以及供住客預訂車輛和付款的軟件系統。





住客只需付出極少費用就可以租用共享汽車 — 他以租用Tesla Model 3為例，每小時 $16.50 ，他表示此服務改變了住客對自己擁有汽車的看法。





他表示：「我們真的開始聽到有用戶反問：『為何我還要擁有一輛汽車？這已經無意思。』」





他指他們的使命就是改變人對車的想法。





他表示：「對於某些住在巿郊、偏遠地區、鄉郊地區的人們，我們可以理解（為何擁有汽車），但在人口稠密的巿區，我們真想藉着過渡至電動車表示：『你毋需擁有一輛車，它九成時間被閒置』。」





Ohmie Go 最近在維州 St Kilda Alma退休村的Europa 推出一輛Tesla Model 3 作租用，又在雪梨的羅德斯企業園區 (Rhodes Corporate Park) 一座寫字樓推出兩輛 Tesla 作共享 。





住客當然樂於看見引入電動車，Outbound 共享汽車服務的創辦人羅斯特 (Luke Rust) 表示發展商更注重的是可以節省到甚麼。





汽車數減少連帶車位數減少





羅斯特表示引入共享電動車隊不但令發展商增加賣點，亦可以在設計大廈時減少車位數目。





他稱：「如果住客可以共享汽車，就毋需在住處擁有自己的私家車，發展商就可以提供較少的私家車泊位。」





他直指減少私家車泊位，更多共享流動服務將是日後的趨勢。





羅斯特承認現在期望泊車的規則有重大改變是言之過早 —「巿政府仍要顧及一座大廈有九成人擁有汽車，而他們亦需要在城巿周圍泊車」— 不過，能夠提供這些項目的統計數據可能會改變整個「遊戲規則」。





他說：「隨着人的行為改變，他們可能會更改有關規劃的規定。」





羅斯特在黃金海岸Manta at Sharks酒店營運一輛共享 Tesla，他指這服務是一個機會讓人首次駕駛電動車，有助加快過渡至交通運輸零排放的目標。





他表示共享服務使用環保汽車更加實際，因為維修成本較低，又毋需在場地以外加油。





「在操作上來說，這類服務採用電動車非常合理，因為所有車都要駛回基地，我們又可以在場地提供充電設施。」





斯威本科技大學 (Swinburne University) 研究未來城巿流動的戴亞 (Hussein Dia) 教授指，電動車隊並非新概念 — 「這概念在歐洲和北美漸漸興起」 — 在澳洲可能對環境和生活成本帶來意想不到的效益。





他說：「試想想擁有一輛車的成本，除了買車，還要支付登記費和保險費，其實是一筆龐大的支出。」





「汽車平均有九成時間是停泊在車庫，從投資的角度來說是十分之差。這筆錢可以有更好的用途。」





國際市場調查公司 Censuswide 最近就共享汽車服務 Uber 進行一項調查，發現擁有一輛車的平均成本為每年$14,799，但有百分之五十九的車主說愈來愈少駕車。





戴亞稱雖然沒有甚麼比得上「私家車方便」，但有些車主會使用這類「共享流動服務」和Turo、Uber等共享汽車以慳錢。





他說：「有人說這些服務有助一些家庭捨棄第二輛車。」



