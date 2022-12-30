【日本腦炎又殺到？】當局警告DIY驅蚊精油唔安全

本周，在南澳、昆州和新州都記錄了新的日本腦炎病例。日本腦炎主要經帶病毒的蚊子叮咬染病，大部份受感染者没有明顯病徵，或只有發燒及頭痛等輕微病徵。但病情嚴重者或會出現頭痛、發高燒、神志不清、昏迷、震顫、抽搐（尤其是兒童）及癱瘓等徵狀。
在這個蚊蟲季節，不少人會選擇自製驅蚊劑，但維州衛生官員警告當中的潛在風險。當局發現有些人在市面購買化學品及精油等混合自製驅蚊劑，這個趨勢令人憂慮。
一般從藥房或超市可購買的驅蚊劑受到澳洲醫藥及用品管理局（TGA）監管，產品主要成分處於監管的安全濃度以內。但自家製的驅蚊劑成份不一，混合各成份時難以準確量度化學濃度，錯誤使用或會導致灼傷、刺激眼睛和皮膚。
維生素 B、香茅油或薰衣草油等，衛生官員表示這些都不是最有效的驅蚊成份。
市面上某些成份的驅蚊功效亦被過份吹捧，例如維生素 B、香茅油或薰衣草油等，衛生官員表示這些都不是最有效的驅蚊成份。
衛生部門表示現階段在維州並沒有發現新的日本腦炎個案，而最佳預防感染日本腦炎的關鍵是以有效安全的驅蚊劑防止蚊蟲叮咬。除此之外，家中應該盡量防止積水，避免蚊蟲滋生，同時應定時為家中植物花瓶換水，避免使用花盆底盤，以及妥善存放食物及處理垃圾。
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