宜家IKEA緊急回收一款受歡迎的辦公用品

澳洲產品安全局 (Product Safety Australia) 對宜家 (IKEA) 出售的一款 Odger 旋轉椅發出召回通知。這款辦公桌旋轉椅顏色為炭黑色，坐墊由木塑複合物製成，椅身支撐為鋁管配橡膠椅腳。





澳洲產品安全局表示，這款旋轉椅被召的原因是其星形底座椅腿有折斷風險，可能對使用者造成受傷風險。



宜家IKEA對 Odger 旋轉椅發出召回通知。 Credit: www.IKEA.com.au/recalls 召回產品的標籤上顯示 2221，其中 22 代表年份，21 代表生產周。消費者可在座椅下方找到產品的標籤。





消費者應把涉及被召回的旋轉椅退回到澳州任何一家宜家分店，並可獲得全額退款，退款時並不需要提供購買收據等證明。





上月，宜家以確保消費者安全為由，召回一款在其分店限量出售的杏仁蛋糕。蛋糕生產商 Almondy 表示，召回原因是在蛋糕中發現了金屬物質，作為一個預防措施，公司召回在宜家分店出售的這款蛋糕。





涉及召回的產品名為 Almondy Almond Cake with Daim 400g，批號是L2140，保質期為2023年11月18日。



宜家IKEA召回一款限量出售的杏仁蛋糕。 Credit: www.IKEA.com.au/recalls 涉及召回的產品批號。 Credit: www.IKEA.com.au/recalls 消費者可將召回的產品退回購買的宜家分店獲全額退款，或通過 www.almondy.com 聯繫 Almondy生產商。





如需查詢更多，可到 www.IKEA.com.au/recalls 聯繫或致電宜家：



新州/首都領地：02 8020 6641

昆州/北領地：07 3380 6800

維州/塔州：03 8523 2154

南澳：08 8234 3333

西澳：08 8234 3944