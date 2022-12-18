【警戒！】更多澳洲連鎖超市召回毒菜及相關產品

繼上周五（12月16日），有多人因為進食了被污染，致幻的菠菜後，連鎖超市 Costco 及Woolworths 需要緊急召回有關菠菜。





隨著召回範圍擴大，昆州可能至少有11例與毒菠菜有關。而在新州方面，亦至少有33宗中毒個案需送院治療。





超市巨頭之一 Coles 亦擔心有關污染問題，宣布召回11種含有菠菜的 Coles Own 品牌產品。





這次召回於周六（12月17日）宣布，適用於在新州、維州、首都領地、昆州、北領地和南澳的 Coles 超市、Coles Local 和 Coles Express 門店以及網上銷售的產品。





被召回的產品有：





Coles Baby Spinach 60g





Coles Lettuce Spinach 120g





Coles Salad Family Baby Spinach 280g





Coles Chef Blend Tender Leaf Blend 150g





Coles Australian Salad Family Baby Leaf Blend 300g





Coles Kitchen Green Goddess Salad 300g





Coles Kitchen Roast Pumpkin Fetta & Walnut Salad 265g





Coles Kitchen Chicken BLT Salad Bowl 240g





Coles Kitchen Smokey Mexican Salad 280g





Coles Kitchen Salads Green Goddess Salad 250g





Coles Kitchens Egg And Spinach Pots 100g





所有產品的保質期均在 2022 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 23 日（含）之間。





澳新食物標準局網頁上發表的一份聲明稱，這些產品正在被召回，「因為不安全的植物材料可能受到污染」，「食用後可能會導致疾病」。





Coles 在聲明中表示：「顧客不要食用這種產品，任何關心自己健康的人都應該尋求醫療建議。 Coles 正在與供應商和監管機構就進一步措施進行聯絡。」





Coles指說客戶可以將產品退回任何一家超市以獲得全額退款，在線客戶應致電 1800 061 562 聯繫 Coles 在線客戶服務部。





周六，維州 ALDI 超市出售的一種新鮮炒菜也被召回，原因是擔心它可能含有不安全的植物材料，可能導致疾病。





澳洲食品標準局（Food Standards Australia）發布召回通知，召回 Fresh Salad Co 的 Fresh and Fast Stir fry mix 450g，保質期為 12 月 24 日。





與此同時， Woolworths 召回了保質期為 12 月 20 日的 Woolworths Chicken Cobb Salad 270g 和保質期為 12 月 20 日和 12 月 22 日的 Woolworths 鷹嘴豆沙拉三明治沙拉 290g。





兩次召回都是因為擔心產品可能被「不安全的植物材料」污染，在食用後可能引起不適。

