【當局警告應馬上丟棄】超市有售袋裝鮮菜致多人中毒入院

新州衛生部的聲明指，雪梨目前至少有四戶家庭、有九人在吃袋裝新鮮菠菜後需要就醫。





當局相信 菠菜被意外污染 ，敦促本地家庭要馬上掉棄所有通過零售商 Costco 銷售的 Riviera Farms 品牌菠菜包，有效期為今年 12 月 16 日。





Riviera Farms 的總部位於維州。





新州衛生部門表示，尚不清楚該產品還在其他甚麼地方有售，並正在與新州食品管理局以及其他司法管轄區合作，進一步調查污染情況。





產品食用後有危險、應馬上丟棄。 新州衛生部門

當局亦敦促任何在食用菠菜後，出現異常狀態及嚴重症狀的人，相信可能涉及中毒反應，應立即前往最近的急診室就醫。當局更表示，部份報告的症狀十分嚴重，包括「幻覺、精神錯亂、心跳加快和視力模糊」。



Riviera Farms 的一位發言人表示，「產品可能被一種雜草污染，如果食用這種雜草會對健康造成影響。」





發言人亦指，已立即建議將受影響的菠菜下架上，並已馬上聯繫新州衛生和聯邦食品當局。並強調今次是他們營運而來，第一次發生重大污染事件。





「據我們所知，沒有跡象表明有任何其他產品都沒有受到這種雜草的影響。」

