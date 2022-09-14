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【家居隱形殺手】某項華人至愛活動好易「一氧化碳中毒 」？

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專家：一氧化碳是家居隱形殺手　某項華人至愛活動「好易出事」？

一氧化碳中毒的問題，在澳洲一年會導致約300宗住院個案，佔全國所有非藥物性中毒個案的16%，大眾不應掉以輕心。 Credit: Andrew Milligan/PA

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Published 14 September 2022 at 12:22pm, updated 31 minutes ago at 1:01pm
By Ivan Leung
Source: SBS

三名雪梨居民上星期懷疑因暖氣故障而吸入過量一氧化碳中毒，其中一人一度昏迷不醒，令一氧化碳中毒問題再受大眾關注。專家指，一氧化碳無色無味、亦在我們日常生活隨處可見，令它成為澳洲常見的「隱形居家殺手」。

Published 14 September 2022 at 12:22pm, updated 31 minutes ago at 1:01pm
By Ivan Leung
Source: SBS
Highlights
  • 一氧化碳無色無味是家居隱形殺手。
  • 嚴重中毒可令人在三分鐘內死亡。
  • 一氧化碳可現於大量家居環境。
  • 華人在家打邊爐亦「易中招」。
西雪梨大學醫學教授林奇恩博士接受SBS中文廣東話節目訪問亦指，一氧化碳在日常生活的許多場境都會出現，但由於一氧化碳本身無色無味、亦難以察覺，好多人可能中毒亦不自知。

一氧化碳無色無味是家居隱形殺手

「一氧化碳其實是一種無色無味的氣體，中毒之後亦不容易察覺，因此是潛在我們家居環境中隱形的殺手。」
林奇恩博士
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「當煤氣或其他燃料燃燒時，所需要的空氣量是氣體的實際體積的二十五至三十一倍；而在氧氣充足的環境、當燃料能完全被燃燒時，燃料會產生對人體無害的二氧化碳。否則，當氣體無法被完全燃燒，就會產生一氧化碳。」

「其實在澳洲所有煤氣或液化天然氣，都要按要法例要求，加入其他氣體作為警示劑而令本身無色無味的（有害）氣體帶有一種『臭味』，從而令在煤氣外洩的情況下，可以被民眾覺察並馬上採取應變措施，以免造成災害。」
林奇恩博士
「一氧化碳的不良效果，是因為與普通氧氣相比，它與人體血液中的血紅蛋白（或稱血紅素）的結合量，高出約200至250倍，因此，一氧化碳能搶先於氧氣與血液中的血紅素結合而形成『一氧化碳血紅』，從而降低紅血球細胞中的血紅素的帶氧能力。這時身體的組織就會缺氧，因而出現一氧化碳中毒的症狀。」

專家：一氧化碳係居家隱形殺手　某項華人至愛活動「好易出事」？
西雪梨大學醫學教授林奇恩博士接受SBS中文廣東話節目訪問亦指，一氧化碳在日常生活的許多場境都會出現，但由於一氧化碳本身無色無味、亦難以察覺，好多人可能中毒亦不自知。 Credit: by U.S. Army Korea (Historical Image Archive)

嚴重中毒可令人在三分鐘內死亡

林博士亦指，一般人吸入過多一氧化碳後，可能只會出現疲倦、暈眩等輕微的不適，但往往會在人中毒而不自覺的情況下，有機會在昏睡情況下死亡。
「一般常見的症狀亦包括頭痛、作嘔、部份人甚出現胃痛、頭暈、覺得昏厥、思想混亂，或感到疲累。」
林奇恩博士
「但若有人長期曝露在一氧化碳含量高的環境之下，有時候還可能會喪失意識，甚至會出現不明原因的癲癇，（嚴重的）甚至會出現永性的腦損傷、或可以導致死亡。」

「還要視乎當時環境中的一氧化碳含量有多高，一般的情況下，可能要二至八小時，才會產生上述的症狀，但如果含量過高—即達到1.28%—的話，患者亦可能會在一至三分鐘之內死者。」
林奇恩博士

三名雪梨居民上星期懷疑因暖氣故障而吸入過量一氧化碳中毒。
林博士指:「所以我建議任何人，第一，不應將應在室外使用的燒烤爐、碳爐、烤架、或室外用的取暖器或煤氣燈放進屋內使用。」 Source: EPA / ALI ABBAS/EPA

林博士又指，由於一氧化碳洩漏可能極難以察覺，令好多人可能已中毒亦不自知。

「一氧化碳可以危及任何人，但高風險的人，包括孕婦及其未出生的嬰兒，老年人及患有慢性疾病的人士。」

「如果你在身處的環境逗留五至十分鐘而出現頭痛、作嘔、疲勞或者頭暈，你就要留意自己是否已經是一氧化碳中毒。」

「或者要留意工作的環境經常會聞到化學物質或燃料燃燒的味道—例如新州過去曾出現的山林大火，涉事地區因為火勢太大而濃煙進入當地居民，當地的居民在一段時間後亦發現出現一氧化碳中毒，並出現有關的症狀。」

一氧化碳可現於大量家居環境

林博士亦透露，一氧化碳中毒的問題，在澳洲一年會導致約300宗住院個案，佔全國所有非藥物性中毒個案的16%，但由於我們的許多生活環境中都可以產生一氧化碳中毒問題，大眾不應掉以輕心。

「在澳洲一氧化碳的常見的來源，包括，戶外取暖氣，以及由氣油發動的工具，亦會常現於燒烤時用的燒碳烤架、煤氣燈、燃煤熱水爐、一些要用小型發動機啓動的工具—例如高壓清洗槍等，或者用柴油發電的汽車或小艇。」

華人在家打邊爐亦「易中招」

「所以我建議任何人，第一，不應將應在室外使用的燒烤爐、碳爐、烤架、或室外用的取暖器或煤氣燈放進屋內使用。」

「第二，華人一邊都喜歡時在家中關上門窗打邊爐...若要用液體燃料瓶，不應長時間才門窗全關。」
林奇恩博士

「(另外,）若果你已預計所處區域會停電幾個小時，而你打算在家中使用液體燃料發電機，千萬別在室內使用，發電機的通氣口亦應遠離房屋的方向。」

「我們亦不鼓勵大家在車房內任由燃油汽車運轉，不管你是否打開車房門。」

「最後一件要注要的事情是油漆，大部份工人都會直接用油漆上油，很少會用到油漆溶液，但如果真的要使用工業用的油漆溶液時，因為溶劑本身雖然並無一氧化碳，但溶劑產生的氣體，會在人體的肝臟被分解成一氧化碳，都一樣有機會會出現一氧化碳中毒。」

「因此，在一個通風差的密封環境，有工人或其他人要做這個工序，亦有可能會產生一氧化碳中毒，因此其實這個問題在我們身邊是經常會發生。」

林博士亦建議，若你懷疑你或你認識的人，曾接觸一氧化碳而想進一步確認，最好的方法是於你身處地區的有關當局查詢。
「例如在新州，你可以致新州毒物訊息中心(Poison Information Centre)—電話是131126—與值班醫務人員溝通。」
林奇恩博士
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