【毒菜事件繼續發酵！】Woolworths宣布緊急回收兩種沙律食品

連鎖超級市場Woolworths緊急回收在該超級市場內出售的兩種沙律食品，指該兩種產品可能被「不安全的植物材料」污染。

WOOLWORTHS RESULTS FILE

連鎖超級市場Woolworths昨晚發表聲明，回收兩種沙律產品， 兩種產品在維州、新州、首都領地和塔州均有出售。 Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE

繼昨天（16／12）在Costco出售的Riviera Farms 品牌的菠菜產品可能被意外污染，需緊急回收後，連鎖超級市場Woolworths昨晚亦發表聲明，回收兩種沙律產品， 分別為在12 月 20 日之前食用的Woolworths雞肉生菜沙律 （Woolworths Chicken Cobb Salad）和在12 月 20 日和 22 日之前食用的 Woolworths 油炸鷹嘴豆餅沙律（Woolworths Chickpea Falafel）。 兩種產品在維州、新州、首都領地和塔州均有出售。

Woolworths 在星期五（16／12）晚發表的一份聲明表示：『由於可能受到不安全的植物材料污染，Woolworths立即發出回收訊息。』

聲明又指：『如果食用含有不安全植物材料的食品，可能會導致生病。』

購買了該些產品的顧客可以立即退貨並獲得退款，任何擔心自己經已食用有關產品或擔心自己健康的顧客，都應尋求醫療建議。

暫時不知道此兩種產品是否與早前在Costco出售的菠菜的回收事件有關。

另外，新州衛生部表示，正與其他司法管轄區合作調查早前發生在Costco出售的Riviera Farms 品牌的菠菜產品可能被意外污染，導致多人在食用後需尋求醫療幫助的事件。 而截至昨天（16／12）晚上，經已有 47 人報告在食用菠菜後出現不適，其中至少有 17 人需尋求醫療接助。


有關當局指， 該食用期在 12 月 16 日至 12 月 28 日的菠菜產品可能被意外污染，導致人們在進食後可能出現一些懷疑食品中毒的反應，包括出現幻覺和神志失常。

在新州、維州和首都領地的 Costco出售的Riviera Farms 品牌的菠菜產品經已在全國進行回收。

當局警告市民要將有關產品並不能夠食用，市民需要將之丟棄或退還。

另一方面，澳洲新西蘭食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）於昨晚亦公布需回收在維州 Aldi 超級市場出售的兩種沙律菜產品，分別是Fresh Salad Co Fresh 和 Fast Stir Fry， 兩種沙律產品都是要在12 月 24 日之前食用。



市民如需更多有關資料可以聯絡食品回收熱線（Food Recall Hotline）1800 709 993。
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Published 17 December 2022 at 12:57pm
By Selina Kong
Source: SBS