【毒菜事件繼續發酵！】Woolworths宣布緊急回收兩種沙律食品

繼昨天(16/12)在Costco出售的Riviera Farms 品牌的菠菜產品可能被意外污染,需緊急回收後,連鎖超級市場Woolworths昨晚亦發表聲明,回收兩種沙律產品, 分別為在12 月 20 日之前食用的Woolworths雞肉生菜沙律 (Woolworths Chicken Cobb Salad)和在12 月 20 日和 22 日之前食用的 Woolworths 油炸鷹嘴豆餅沙律(Woolworths Chickpea Falafel)。 兩種產品在維州、新州、首都領地和塔州均有出售。





Woolworths 在星期五(16/12)晚發表的一份聲明表示:『由於可能受到不安全的植物材料污染,Woolworths立即發出回收訊息。』





聲明又指:『如果食用含有不安全植物材料的食品,可能會導致生病。』





購買了該些產品的顧客可以立即退貨並獲得退款,任何擔心自己經已食用有關產品或擔心自己健康的顧客,都應尋求醫療建議。





暫時不知道此兩種產品是否與早前在Costco出售的菠菜的回收事件有關。





另外,新州衛生部表示,正與其他司法管轄區合作調查早前發生在Costco出售的Riviera Farms 品牌的菠菜產品可能被意外污染,導致多人在食用後需尋求醫療幫助的事件。 而截至昨天(16/12)晚上,經已有 47 人報告在食用菠菜後出現不適,其中至少有 17 人需尋求醫療接助。



Food Recall - Riviera Fresh Pty Ltd is recalling Riviera Farms Baby Spinach 350g and 1kg (All Use By dates from 16 Dec 2022 up to and including 28 Dec 2022) due to potential contamination with unsafe plant material. See our website:

— FoodStandardsAusNZ (@FSANZnews)