【塑去邊？】澳洲三大超市聯手解決軟塑料回收

在 REDcycle 宣佈暫停其軟塑料收集計劃後 ，澳洲三大超市巨頭將一起合作，修補全國回收項目的一個重大漏洞。





Coles、Woolworths 和 ALDI 將加入政府領導的工作組，共同尋找快速的方法，來處理自去年 11 月回收計劃暫停以來堆積如山的軟塑料。





澳洲競爭與消費者委員會副主席基奧（Mick Keogh）週五表示：「這項臨時授權，允許主要超市零售商之間，在有限的時間內進行合作。」





他說：「特別目的是探索軟塑料的儲存、運輸、加工、回收和管理的選擇，以盡量減少塑膠可能最終送往垃圾堆填區，這對我們所有人都大有很大益處。」





自 2011 年以來，REDcycle 讓消費者將軟塑料退回當地超市進行回收，是澳洲同類項目中唯一的。





但軟塑料計劃於 11 月初暫停，該組織與轄下回收合作公司指，疫情大流行加劇了不可預見的挑戰，因此暫停回收計劃。





REDcycle 表示，近年來，消費者對軟塑料的回收亦呈現「指數級增長」，他們自 2019 年以來，回收的塑料增加了 350%。



LISTEN TO Australia joins global coalition to end plastic pollution SBS News 16/11/2022 06:40 Play

計劃暫停後閉後，Coles 和 Woolworths 宣佈，他們將暫停在店內銷售軟塑料系列產品，直至另行通知。





本周公布的益普索民意調查（Ipsos poll）顯示，有十分之八的澳洲人認為，製造商和零售商應該負責減少、循環再用和回收塑料包裝。





共有 79% 的澳洲人希望，禁止使用不必要的一次性塑料，78% 的人支持禁止使用不易回收的塑料，亦有78% 的人希望，所有新塑料產品都包含回收塑料。





環保組織 Plastic Free Foundation 創始人魯伊斯 (Rebecca Prince-Ruiz) 表示，REDcycle 出現的問題，顯示問題在於要擴大可再生塑料市場，而不是出於收集塑料問題那方面。





魯伊斯說：「除非我們購買由回收塑料製成的包裝和產品，否則我們並不是真正的回收，我們只是在收集。」

