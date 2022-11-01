【環保喜訊！】新州今天起禁止使用一次性塑料製品

Highlights 繼今年 6 月禁止使用輕質塑膠袋之後，新州由今天（1／11）起將禁止使用其他一次性塑膠製品

該禁令包括塑膠吸管、碟、塑膠棉棒、杯和帶有塑膠微粒的個人護理產品

大家對澳洲不同司法管轄區有不同規定表示擔憂。

澳洲計劃到 2025 年逐步淘汰不必要的塑膠物品， 而今天亦是踏入一個新階段，就是新州將禁止使用一次性塑膠品。





支持環保人士對此表示歡迎， 指此舉是對保護鳥類和海洋生物的一項重大勝利，但表示要真正解決污染危機，必需要加強各界的協調。





哪些物品將會被禁止？





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從今天 （1／11）起，在新州的所有商舖不能再提供包括塑膠吸管、碟、棉花棒、杯和帶有塑膠微粒的個人護理產品。





如果一旦被發現不遵守規定，將面臨最高$55,000的罰款。





該禁令是在 6 月起開始逐步淘汰輕型一次性塑膠袋後所實施的措施。而殘障人士或有醫療需要的人士可獲豁免。





新州每年生產 80 萬噸塑膠產品，州政府表示，有關禁令將在未來 20 年內阻止 27 億件塑膠製品流入我們的環境內。





澳洲海洋保育協會（Australian Marine Conservation Society）推動反對使用塑膠物料的庫考（Shane Cucow ）表示，這項禁令對海豚、海鳥和鯨魚來說是一項巨大的勝利。





他說，此舉將使新州從一個在全國中使用最多塑膠物料的落後者轉變成為一個在環保上的領先者。





庫考說：『我們感謝政府聽取愛護海洋人士的意見，他們一直要求採取行動，清理塑膠物料的污染，並恢復我們美麗的海洋環境。』





現在在澳洲全國各地都禁止使用輕便膠袋，但至於其他的塑膠物品，情況就不然了。



雖然澳洲各司法管轄區都承諾到 2025 年減少塑膠製品，但實現這一目標的時間表卻各不相同。





昆州去年取締了塑膠吸管和杯，但直到明年才會將禁令擴大到棉花棒和帶有塑膠微粒的產品。





維州亦要到明年 2 月才會禁止使用類似的塑膠製品。至於西澳則會在今年內逐步淘汰塑膠餐具和吸管，並會作出進一步的改變。





澳洲零售商協會行政總裁扎赫拉（Paul Zahra） 表示，這是會造成一些混亂。





他說：『現在每個州和司法管轄區都各自做自己的事， 而問題是我們需要一個聯邦的模式來跟從。』





『這與我們在新冠疫情期間見到的問題一樣。』





在禁令生效之前，政府以 15 種語言與 40,000 多間商企合作，為過渡工作，作好準備。





在過渡工作完成前的未來幾個月內，政府將繼續為商企和社區組織提供援助。





政府的塑膠物料行動計劃將在未來五年內耗資 $3.56 億來清理塑膠物品所造成的污染和研究替代品。





不過，亦有些公司自行做其他的工作。





史密斯（Mike Smith） 是 Zero 公司的創辦人，該公司生產不含一次性塑料的個人護理和清潔產品。





他說：『我們將無法通過回收來擺脫這個問題，所以我們需要轉向這種再生使用的模式，一種真正循環使用的經濟，就是我們會沒有任何物料會浪費，亦沒有任何東西會被送往垃圾堆填區，也沒有任何東西會被回收 。』





在包括澳洲在內的 170 多個國家亦正支持一項聯合國的歷史性決議， 結束塑膠物的污染，而聯合國目前亦正在起草一項有關條約。





