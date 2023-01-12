大坂直美宣布懷孕暫別網壇 預計2024年復出

要點： 大坂直美在Twitter上宣布懷孕。

她要到 2024 年才能參加澳洲網球公開賽。

她懷孕的消息是在巴蒂宣布懷孕的五天後傳出。

雖然有人猜測這位 25 歲四次大滿貫得主在退賽後，可能會結束職業生涯，但這位兩屆澳網冠軍球員在周三 (1 月 11 日) 還透露，她計劃明年在墨爾本重返賽場。





來自日本的大坂直美，自去年 9 月泛太平洋公開賽後，就沒有參加過 WTA 巡迴賽。她在 Twitter 上說：「急不及待要回到球場，但這是我 2023 年的一個小消息。」並附上了一張看似為懷孕掃描的照片。





「我對未來有很多期待，其中一件事是讓我的孩子來觀看我的比賽，並告訴別人『那是我媽媽』，哈哈。」



大坂直美最初沒有詳細說明她退出澳網的原因，她曾在 2019 年和 2021 年兩次贏得墨爾本大滿貫賽事。她亦在帖子中補充說，她預計將在 2024 年重返澳網。





這位兩項美網冠軍說：「2023 年對我來說將是充滿學習的一年，我希望能在下一個年頭見到你們，因為我將參加 2024 年澳網。」最後，附上一句：「無限愛你們 ❤。」





這位網球巨星正在與饒舌歌手 Cordae 交往，並在帖文補充說：「至少可以說，過去這幾年很有趣。但我發現人生中最具挑戰性的時刻，可能亦是最有趣的。」



「離開網球的幾個月，讓曾致力於這項運動的我對此重燃了熱愛和欣賞。」





「我意識到生命如此短暫，我不會把任何時刻視為理所當然，每一天都是新的祝福和冒險。」





「我知道我對未來充滿期待。」



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