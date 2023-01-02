【飛機乘客奇遇記】航班改道令除夕夜「消失」

兩個分別來往澳洲的航班，旅客被打亂了行程。其中一班機從布里斯本飛往多哈，但飛機因故折返布里斯本，並在高空盤旋期間迎來新年。





另一班從洛杉磯飛往雪梨，因故需要在太平洋一個偏遠的小島降落和短暫停留，令旅客錯過了國際換日線兩邊時區的倒數。



航班跟踪網站 FlightRadar24 顯示飛機沒有離開過昆州。 Source: SBS 卡塔爾航空QR899航班通常約需要12.5小時飛抵多哈，但飛機在澳洲東部時間晚上10:55起飛後不足兩個小時，需要再次降落布里斯本。





卡塔爾航空公司一名發言人對受影響旅客造成的「任何不便」表示歉意，並稱客機因「技術問題」需要折返。該公司為旅客提供了酒店住宿，並重新安排旅程。





另一批旅客就有更加不同尋常的體驗。聯合航空UA839航班的客機在星期四晚起飛，原訂星期五早上飛抵雪梨，還有一天才到除夕倒數。





聯合航空一名發言人向 SBS 新聞表示，該航班因為機件故障而要臨時降落。據了解，飛機起飛後被發現引擎可能漏油。





飛機航程原定接近 15 小時，在起飛不足 5 小時後就降落在太平洋中部美屬薩摩亞的Pago Pago機場。



飛機意外改道後，旅客Caitlin Wood和Tom McComas的護照上多了一個蓋章。 Source: Supplied 當地人熱情歡迎意外抵達的旅客。部份旅客在等待另一架飛機接載他們往雪梨期間，在島上遊覽並短暫享受小島生活。機組人員和旅客在島上停留了大約 12 個小時。





來自美國的Caitlin Wood和Tom McComas乘搭這班機赴澳探親。他們形容這次經歷為「歷奇」，並表示機組人員處理得非常專業，當地民眾也非常和藹可親。





Wood說：「我們獲告知跑道並不是為我們乘搭的那種飛機建造的，但其實他們不說我們也不察覺有何不同。」





「機場太小了——沒有任何移民局官員辦理入境手續，我們等了大約一個小時才能入境。」





現在，倆人的護照上多了一個意料之外的蓋章。



Wood表示，這班機有 300 多名乘客，他們獲安排在島上不同地方住宿。「他們沒有意料到我們會來，但仍然熱情款待我們。」





安頓好住處後，他們倆人和一些同機乘客結伴遊覽這個小島。有司機帶他們去一個小商場買新衣服，又去海灘游泳和暢飲。





除了該航班的乘客外，島上沒有其他遊客。他們笑稱「聯合航空偷走了我們的除夕」。





由於美屬薩摩亞位於國際換日線以東，而接替他們的航機於 12 月 31 日起飛，因此，這班機跳過了除夕倒數，直接踏入元旦。旅客於新一年的 1 月 1 日澳洲東部時間早上 7 時抵達雪梨。



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