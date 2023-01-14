【一國兩季】近50度高溫及洪災夾擊澳洲

維州、新州、南澳、西澳及塔州當局，已向居民發布熱浪警告，但同時，昆州 700 公里的海岸線繼續遭受暴雨造成的山洪暴發。





西澳東部、新州西部、南澳北部和維州北部等偏遠地區的氣溫將可高達 40 攝氏度。但幸過的是，預計各首府城市氣溫均不會超過 40度。而預計西澳部分地區及The Top End等地會出現大範圍的陣雨和暴雨。



維州

由於維州北部和東北部的氣溫預計將達攝氏38至39 度，緊急服務部隊正處於戒備狀態。





維州北部米爾迪拉附近地區將面對高達 42 攝氏度的高溫，預計墨爾本市區今日最高温度可達37度，但明日當地多雲，最高溫度將可降至22度。





當局呼籲各地居民應意識到高溫惖風險，並在炎熱的天氣中照顧好自己及家人，預計今晚上至周日情況會有所緩解。預計墨爾本





新州

Snowy Mountains 和 South West Slopes 地區已獲發嚴重熱浪警告。未來幾日，新州西南部的氣溫預計將達到 30 多度。預計熱浪將在周末到達頂峰，然後在下周將有所緩解。





新州的南部山脈區預計會有陣雨和雷暴，其他地區則大部分時間都是晴天。





昆州





隨著惡劣大雨天氣持續侵襲昆州，預計當地整個周未，仍受大雨和雷暴影響，北部部分地區將有更多山洪暴發和洪災風險。





多個地點的隔晚降雨量超過 160 毫米。 預計在接下來的幾天裡，部份地區降雨量可高達 200 毫米。局部地區24 小時總降雨量可以超過 300 毫米。





當局已向北部海岸的部分地區發出惡劣的天氣警告，向下延伸到中央海岸的部分地區和內陸，直至赫伯特和下伯德金的大部分地區。當局亦已向部份內陸地區發布幾項洪水警告。





南澳





南澳星期六將面對更炎熱天氣，當局已警告民居，要在炎熱的條件下保持安全。氣象局估計，阿德雷德和南澳溫度，可以高達 37至38C，部份地區會高見 39度。但預計今晚上將轉涼，預計明日氣溫會降至更低。





西澳



