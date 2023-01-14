北大研究指中國有逾9億人已染新冠

報告又指， 在優化防疫「新十條」措施推出後約13日，即去年12月20日，全國多地疫情已達高峰，而該輪疫情累計感染率最高的三個省份， 都是來自中國西部，其中甘肅省的感染率最高，達百分之91；之後是雲南，染疫率是百分之84，青海省則排第三，約有八成。





研究團隊在疫情高峰期在全國進行問卷調查，共訪問11,443人。報告又指，今輪疫情絕大部分受訪的染疫者都出現發燒、咳嗽帶痰、鼻塞、流鼻水、喉嚨痛、味覺及嗅覺有改變以及有腹瀉等一種或多種症狀。 而最常見的症狀是發燒，超過8成（82%）的人有這種症狀。約一半感染者要5至7日才轉為陰性，約兩成人所需時間更長。





另外，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上，被問到中方是否考慮批准中國公民接種mRNA疫苗時，引述相關研究指，對於60歲及以上人群，接種3劑中國的滅活疫苗對重症和死亡的保護效果，與接種3針輝瑞mRNA疫苗後的保護效果基本一致。汪文斌又指，實踐證明中國的疫苗是安全及有效。





與此同時，世衛於昨天（13／1）就新冠疫情更新有關配戴口罩、治療和臨床管理指引，繼續建議公眾在人多、封閉或通風不良的環境下使用口罩。





世衛又建議，如果患者在快測抗原測試中呈陰性，可以提前解除隔離。按照新指引，有症狀的患者由原先隔離隔離十三日改為十日，至於沒有症狀者的隔離日數則由十日減至五日。





世衛亦強烈建議使用輝瑞藥廠的新冠口服藥帕克斯洛維德(Paxlovid)。非重症的孕婦或哺乳期婦女應首先諮詢醫生，確定是否適合服用有關藥物。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates 。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。 按此進一步了解 SBS 中文。



