【新州大選】州長再就穿納粹制服道歉 小黨：將轉交警方處理

目前距離新州大選兩個多月，對於佩洛德上星期四透露，在21歲生日會穿著納粹制服出席，新州在野少數黨新州射擊手、漁民和農民黨領袖博薩克（Robert Borsak）表示，佩洛德在大約2010年簽署自由黨預選文件時可能違反了《誓言法》，當時宣布他沒有任何可以讓該黨難堪的事要透露。





博薩克今日（1月15日）星期日在聲明表示，佩洛德「很久以前就要被追究責任；他不能凌駕於法律之上」。





身為新州議會公共賬目委員會副主席的博薩克並要求，委員會成員召開緊急聽證會，以「審查 佩洛德是否適合繼續擔任新州州長」。





不過新州在野工黨領袖新州在野工黨領袖柯民思就拒絕就穿著納粹制服事件，要求佩洛德辭職。





他昨日星期六在雪梨以北中岸地區，作出選舉承諾，會對工黨鐵票區Wyong，撥款370萬元改善足球場設施。



柯民思指出，新州選民會根據其他很多問題，而決定在大選的投票。





他說不會就穿著納粹制服事件再作評論，表示「這顯然是一個大錯，（但）他已經道歉，我認為道歉是真誠的。」



現年40歲的佩洛德今日（1月15日）宣布撥款10億元改善西雪梨，期間被問及在21歲生日會曾經穿著納粹制服事件，佩洛德再次強調他穿納粹制服的決定是一個「可怕的錯誤」，但表示他仍然得到黨的支持。





他說：「獲得同僚大力支持。」





佩羅德並淡化新州自由黨內部有人試圖在3月的州大選前，損害他領導地位的說法，表示：「我不專注於政黨或政治，而專注於推動新州前進。」





佩洛德上星期四公開，他曾經穿著納粹服裝，出席自己的21歲生日會。他表示之前與運輸廳長艾略特（David Elliot）談論過。





佩洛德並即時道歉，形容事件屬於嚴重可怕錯誤。





佩洛德在艾略特提出有關穿著納粹服裝事件後，公開道歉。





艾略特據報由於未能爭取佩洛德的保守派系，支持他的預選，將會推出新州議會。





就佩洛德在20年前穿著納粹服裝事件，正在巴布亞新畿內亞訪問的總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示：「這是他（佩洛德）的問題，其他人會根據州長的解釋作出判斷。」





新州副州長圖爾（Paul Toole）前日星期五在2GB電台接受訪問時認為，今次事件不大可能影響新州兩黨聯盟爭取再連任第四任執政，新州國家黨支持佩洛德。





新州大選將在3月25日舉行。

