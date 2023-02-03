澳洲醫療保健成本不斷上漲 國民保健系統正在崩潰

要點： 一份研究報告顯示，由於醫療費用上漲，澳洲人正在推遲醫療。

該報告顯示Bulk Billing服務比率的下降、等待時間延長以及家庭醫生勞動力的老化。

與此同時，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 將與各州領導人會面，討論一項全面改革國民保健計劃。

LISTEN TO 【等！】報告指澳洲近四成人需等至少一日才可就醫 SBS Chinese 02/02/2023 05:45 Play

總理艾巴尼斯將與各州和領地領導人會面，尋求解決澳洲醫療保健系統目前面臨挑戰的方法。





各州長和部門首長將周五（2月3日）在堪培拉與艾巴尼斯會面，舉行本年第一次全體內閣會議，此前，他於周四晚上在官邸舉辦了晚宴。





這次會議的首要任務，是聽取國民保健（Medicare）工作組對提高醫療負擔能力、普及程度、對慢性疾病病人的支援和減輕醫院壓力的措施等審查的報告。





各領導人還將討論縮窄貧富差距措施、能源事項、國家槍支改革和地方政府和住屋方面的最新情況。



內閣將討論什麼？

在會議召開之前，新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）呼籲政府，應採用新方法來應醫療對等待時間的延長和員工人數減少等挑戰。





佩洛德在周四在雪梨會見記者時指，「首要任務是我們需在全國更好地整合初級保健、家庭醫生網絡與公共衛生系統。」





他強調，各級政府的要務是先要制定良好的政策，而非只著眼於特定的金額。





「藥房改革、遙距醫療、增加Bulk Billing回扣和醫生數目等，這些措施均將切切實實觸及澳洲人未來生活。我將與其他州長、聯邦部門首長和總理討論這些議題。」





生產力委員會周四發布的一份健康報告顯示，與往年相比，由於愈來愈澳洲人因醫療費用問題而推遲就診或購買處方藥物。



新州州長佩洛德。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS 澳洲社會服務委員會行政總裁高迪（Cassandra Goldie）表示，她對調查結果並不意外。





她向澳洲廣播電台指出，「低收入和固定收入的人士，包括領取政府援助的群體，一直需要犧牲他們的醫療保健，只為有瓦遮頭和三餐一宿。」





「我們確實需要深入了解如何修復國民醫保系統，以確保人們負擔得起。我們不能僅僅依靠市場反應來滿足這個國家的醫療保健需求。」



Bulk Billing 服務比率下降

全國 Bulk Billing 醫療服務的比率也在下降， 目前只有65.8% 的患者能獲完全Bulk Billed。報告稱這逆轉了「過去九年的數據上升趨勢。」





該報告又顯示，政府的醫療保健總支出為 1320 億元，其中公立醫院的大部分支出接近 820 億元。





其次是用於基本醫療和社區衛生的 458 億元，也有49 億元用於救護車服務 — 這也是最常見的醫療衛生服務。





大眾等待全科醫 生緊急護理的時間也遭到延長 ，2021至2022 年有 39.1% 的人須等待 24 小時或更長時間，高於 前年同期的 33.9%。





澳洲護理學院 （The Australian College of Nursing)）呼籲聯邦政府、各州和領地領導人採取緊急行動，解決醫療警號。



醫療 Medicare 卡。

國民醫保系統正在崩潰

澳洲護理學院的行政總裁沃德（Kylie Ward）指，「我們的國民保健不再可靠。」





「這令澳洲民眾大失所望，現在消費者等候接受高水準醫療服務的時間，比以往任何時候都長。」





報告揭示全科醫生隊伍的老化問題，目前60 歲或以上的全職全科醫生人數超過 26% — 這是過去七年的最高比例。





相比之下，30 歲以下的人只有 2.5%。





領導人將在周五的會議上審議一份由政府委託國民醫保特別工作組撰寫的獨立報告。





衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，醫療保險諮詢小組已建議採取措施，改善大眾獲得國民醫保服務的機會，並為患者提供更好的支持。





「在 21 世紀，澳洲人理應享受到基本醫療保健服務。」





「這項醫療系統，應能反映年老人群的疾病概況，包括患有更複雜慢性病的人群。」

