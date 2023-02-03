墨爾本華裔女作家榮獲文學獎 獎金10萬澳元

墨爾本作家Jessica Au在出版她的第一部小說十多年之後，憑藉她的最新作品《Cold Enough for Snow》獲得澳洲獎金最高的文學獎。





這部中篇小說昨日（2月3日）贏得Victorian Premier’s Literary Awards文學獎，並獲得 10 萬元獎金。這位華人女作家同時獲得該頒獎典禮上的小說獎，獎金2.5萬元。





Jessica向澳聯社表示：「我很興奮和驚訝。這是個很大的榮譽。」她又說：「對於獲獎我感到謙卑，尤其是入圍名單上都是出色的作品。」





她在獲獎感言中說：「獎項會褪色，令你只剩下平凡的生活和平凡的時間，而那也是思考、閱讀和存在的時間......如果我們幸運的話，可以利用那段時間有新的創作。」



只有97頁的英文小說《Cold Enough for Snow》講述一位說廣東話的香港媽媽，和她在外國生活、說英語並在學習日語的女兒，第一次一同在異國旅行，於日本期間的所見所聞，以及在陌生環境下互相之間的了解、回憶與關係。





在今次獲獎之前，小說在國際上已贏得讚譽，去年從 1500 多部作品中贏得Novel Prize小說獎，並被翻譯為18種文字在多國出版。





維州評委們評價其故事內容行文有如流水，隨著情節的流動和漩渦，平穩而深沉地帶領著讀者前行。評委認為這部小說「為澳洲文學開闢了新視野」。





36歲的作家Jessica Au的外祖父從中國移民馬來西亞，母親再從當地移居澳洲。她在11年前發表首部小說《Cargo》，曾任文學雜誌《Meanjin》的副主編。





從第一部小說到最新作品之間相隔了 11 年，她說這段期間讓她加強在寫作中的聲音。「我努力嘗試並希望確保自己的寫作是具生命力的，具一些我認為值得的事」，「我真的希望做到這點。」





「我閱讀了很多，作很多不同嘗試。當一切拼湊起來，靈感很快就出現了。」



除了這部作品，在本屆的Victorian Premier’s Literary Awards頒獎禮上還有其他七部作品獲獎，當中包括五部首次亮相的處女作品。





華裔作家Gavin Yuan Gao，以作品《At the Altar of Touch》獲得詩歌類別獎項。Eda Gunaydin 憑散文集《Root & Branch: Essays on inheritance》獲得非小說類獎，而作者 Lystra Rose 憑處女作奇幻小說《The Upwelling》獲得原住民寫作獎。





大多數類別的獲獎者將獲得 25,000 元的獎金，而未出版手稿的獲獎者則獲得 15,000元的獎金，讀者之選的勝出者就獲得 2000 元獎金。



2023 Victorian Premier’s Literary Awards。 Credit: Wheeler Centre / Victorian Premier’s Literary Awards 該獎項由惠勒中心（Wheeler Centre）代表維州政府頒獎及管理。





中心行政總裁Caro Llewellyn表示，本屆八部獲獎作品中有五部是處女作，意味著澳洲文學界歡迎並注目新觀點和新聲音。「我很高興知道這些獎項將確保這些作品和作家的名字，在未來一段長時間會在圖書館和書店裡出現。」





2023 年 Victorian Premier’s Literary Awards 的獲獎者：



Prize for Literature 文學獎：Jessica Au 《Cold Enough for Snow》

Prize for Fiction 小說獎：Jessica Au 《Cold Enough for Snow》

Prize for Non-Fiction 非小說獎：Eda Gunaydin《Root & Branch: Essays on inheritance》

Prize for Indigenous Writing 原住民寫作獎：Lystra Rose《The Upwelling》

Prize for Poetry 詩歌獎：Gavin Yuan Gao《At the Altar of Touch》

Prize for Writing for Young Adults 青年寫作獎：Kate Murray《We Who Hunt the Hollow》

Prize for Drama 戲劇獎：John Harvey《The Return》

Unpublished Manuscript Award 未出版手稿獎：Mick Cummins《One Divine Night》

People's Choice Award 讀者之選獎：Karlie Noon 和 Krystal De Napoli《Astronomy: Sky Country》