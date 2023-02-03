墨爾本華裔女作家榮獲文學獎 獎金10萬澳元

墨爾本作家Jessica Au在出版她的第一部小說十多年之後，憑藉她的最新作品《Cold Enough for Snow》獲得澳洲獎金最高的文學獎。
這部中篇小說昨日（2月3日）贏得Victorian Premier’s Literary Awards文學獎，並獲得 10 萬元獎金。這位華人女作家同時獲得該頒獎典禮上的小說獎，獎金2.5萬元。
Jessica向澳聯社表示：「我很興奮和驚訝。這是個很大的榮譽。」她又說：「對於獲獎我感到謙卑，尤其是入圍名單上都是出色的作品。」
她在獲獎感言中說：「獎項會褪色，令你只剩下平凡的生活和平凡的時間，而那也是思考、閱讀和存在的時間......如果我們幸運的話，可以利用那段時間有新的創作。」
只有97頁的英文小說《Cold Enough for Snow》講述一位說廣東話的香港媽媽，和她在外國生活、說英語並在學習日語的女兒，第一次一同在異國旅行，於日本期間的所見所聞，以及在陌生環境下互相之間的了解、回憶與關係。
在今次獲獎之前，小說在國際上已贏得讚譽，去年從 1500 多部作品中贏得Novel Prize小說獎，並被翻譯為18種文字在多國出版。
維州評委們評價其故事內容行文有如流水，隨著情節的流動和漩渦，平穩而深沉地帶領著讀者前行。評委認為這部小說「為澳洲文學開闢了新視野」。
36歲的作家Jessica Au的外祖父從中國移民馬來西亞，母親再從當地移居澳洲。她在11年前發表首部小說《Cargo》，曾任文學雜誌《Meanjin》的副主編。
從第一部小說到最新作品之間相隔了 11 年，她說這段期間讓她加強在寫作中的聲音。「我努力嘗試並希望確保自己的寫作是具生命力的，具一些我認為值得的事」，「我真的希望做到這點。」
「我閱讀了很多，作很多不同嘗試。當一切拼湊起來，靈感很快就出現了。」
除了這部作品，在本屆的Victorian Premier’s Literary Awards頒獎禮上還有其他七部作品獲獎，當中包括五部首次亮相的處女作品。
華裔作家Gavin Yuan Gao，以作品《At the Altar of Touch》獲得詩歌類別獎項。Eda Gunaydin 憑散文集《Root & Branch: Essays on inheritance》獲得非小說類獎，而作者 Lystra Rose 憑處女作奇幻小說《The Upwelling》獲得原住民寫作獎。
大多數類別的獲獎者將獲得 25,000 元的獎金，而未出版手稿的獲獎者則獲得 15,000元的獎金，讀者之選的勝出者就獲得 2000 元獎金。
該獎項由惠勒中心（Wheeler Centre）代表維州政府頒獎及管理。
2023 Victorian Premier’s Literary Awards。 Credit: Wheeler Centre / Victorian Premier’s Literary Awards
中心行政總裁Caro Llewellyn表示，本屆八部獲獎作品中有五部是處女作，意味著澳洲文學界歡迎並注目新觀點和新聲音。「我很高興知道這些獎項將確保這些作品和作家的名字，在未來一段長時間會在圖書館和書店裡出現。」
2023 年 Victorian Premier’s Literary Awards 的獲獎者：
- Prize for Literature 文學獎：Jessica Au 《Cold Enough for Snow》
- Prize for Fiction 小說獎：Jessica Au 《Cold Enough for Snow》
- Prize for Non-Fiction 非小說獎：Eda Gunaydin《Root & Branch: Essays on inheritance》
- Prize for Indigenous Writing 原住民寫作獎：Lystra Rose《The Upwelling》
- Prize for Poetry 詩歌獎：Gavin Yuan Gao《At the Altar of Touch》
- Prize for Writing for Young Adults 青年寫作獎：Kate Murray《We Who Hunt the Hollow》
- Prize for Drama 戲劇獎：John Harvey《The Return》
- Unpublished Manuscript Award 未出版手稿獎：Mick Cummins《One Divine Night》
- People's Choice Award 讀者之選獎：Karlie Noon 和 Krystal De Napoli《Astronomy: Sky Country》
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