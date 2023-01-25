【澳洲日】至少9華裔獲頒勳銜 為科研軍事醫療專業奉獻良多

澳洲勳章（Order of Australia）包括綜合類勳章和軍事類勳章。綜合類分為四個級別，分別為澳洲同伴勳章（AC）、澳洲官佐勳章（AO）、澳洲員佐勳章（AM），以及澳洲勳位勳章（OAM）。





據 當局公佈的名單 ，今次至少有1位華裔獲得官佐勳章，4位獲得員佐勳章，4位獲得勳位勳章。他們接受了SBS中文的訪問。



路節

雪梨科技大學（UTS）工程與信息技術學院的傑出教授路節，在博士畢業之後便在該校工作，至今已23年。她在人工智能研究領域深耕多年，研究方向包括遷移學習和模糊遷移學習、概念漂移、推薦系統和決策支持系統；並著有6本研究著作，在國際期刊和會議上發表了500多篇論文。





她先後獲得了IEEE Fellow、澳洲桂冠院士（Laureate Fellow）士，並在去年獲全國人工智能傑出貢獻獎，目前擔任澳洲人工智能研究院主任。



華裔人工智能專家路節（Jie Lu）。 Source: Supplied / Anna Zhu Photography & Film 路節寄語她的學生和廣大華人：「研究的成功其實與其它工作都一樣，沒甚麼捷徑可走......不只是完成工作，而是要追求卓越，也就是我們所說的research excellence（研究卓越）。」





談到此次獲頒官佐勳章，她坦言相當激動。「因為這個榮譽是對我多年研究工作的肯定，也是對我幾十年來服務於高等教育的一種莫大鼓勵。我非常感謝UTS的領導和同事們20多年來對我教學科研工作的大力支持。」



Clara Kayei Chow

Clara生長於一個多元文化家庭，母親來自日本，父親來自中國南部，父母在她出生那年移民澳洲。她從中學開始對科學和數學非常感興趣，當時考慮未來要當老師或醫生。經過思考之後，她最終決定學醫。





如今，她已是雪梨Westmead醫院的心臟病專家及Westmead Applied Research Centre的學術主任，曾獲心臟基金會Ross Hohnen卓越研究和創新獎、喬治全球健康研究院影響力獎，以及谷歌影響力挑戰賽大獎等。





在2020至2022年，她成為澳新心臟學會（CSANZ）首位女性主席。她相信，這對於亞洲背景人士或者女性而言，具有非凡意義。



華裔心臟病專家Clara Kayei Chow。 Source: Supplied 此外，Clara還是雪梨大學醫科教授，「為醫者、多元化背景的人提供支持，培養和指導學生。」





談及此次獲頒勳章，她說感覺非常特別。「獲得認可，我為此感到自豪，我周圍的人已經以某種方式認可了我的工作。」





她也希望有更多來自多元化背景的人士站出來，去表達並做他們想做的事，去幫助社區。





「在我的工作中，有一件事讓我很開心——幫助他人和為社區做事情......不管你是否得到獎勵，它總是讓你感覺很棒。所以無論如何，能得到澳洲日榮譽的認可真的非常好。」



鄺凱莉

獲頒員佐勳章（AM）的華裔名廚兼電視節目主持鄺凱莉（Kylie Jane Kwong）在雪梨土生土長，不懂中文，卻能炮製地道中國菜。





她小時候便開始學切燒鴨、炒飯，童年大部份時間都圍著叔叔家的麵店幫忙。擁有華人傳統的她，長大後跟隨澳洲著名廚師Neil Perry和Stefano Manfredi學習烹飪，終成澳洲現代中餐的頂尖代言人。



鄺凱莉在澳洲社會貢獻良多，多年來服務社區，2014年擔任Wayside Chapel，並自2019年起擔任新州 South Eveleigh 地區的食品、文化和社區大使。





王友愛

獲頒員佐勳章（AM）的墨爾本獸醫師王友愛（Elaine Ong），對動物的關懷已衝出亞洲，走向世界。





她畢業於墨爾本大學，有近30年的獸醫從業經驗。她目前除了開設Box Hill Veterinary Clinic動物診所，還任墨爾本大學獸醫科學系副教授，並獲得墨大2009年度Belle Reid獎章。作為澳洲獸醫協會成員，她還馳援過斯里蘭卡、峇厘和維州的自然災害後的動物拯救行動。



獸醫師王友愛（Elaine Ong）。 Credit: Vets for Compassion 王友愛還作為獸醫關懷無國界組織（Vets for Compassion）創辦人和行動亞洲（ACTAsia）成員，多次在本地和亞洲各國提供獸醫服務和教育培訓。





從2009年起，她多次赴華與不同地區的政府、學術和醫療機構合作，傳授獸醫經驗，提供藥物設備，福澤華夏生靈。



Leonard Oei

澳洲陸軍後勤指揮部幕僚長兼署理副指揮官Leonard Oei獲頒員佐勳章（AM），以表彰其為國防軍作出的卓越貢獻。



Leonard Oei中校。 Credit: RACT 在雪梨出生的Leonard Oei中校，1994年畢業於澳洲國防軍學院（Australian Defence Force Academy），翌年開始在運輸部隊服役，先後被派駐巴布亞新畿內亞和東帝汶。他目前在陸軍擔任高級指揮官和陸軍後勤訓練中心的教官。





政府在向他頒授勳銜的簡介中，稱讚他「為澳軍培訓和成功行動作出了直接貢獻」。



葉美英

醫學專家葉美英（Evelyn Mei Yin Yap）獲頒勳位勳章（OAM）。作為女性移民，她深感在澳洲建立事業及生活上的不容易，希望以自己的能力回饋曾經幫助她的社區。





作為大馬「娘惹」，她在30多年赴澳讀中學，轉眼如今已是醫學界翹楚。她是澳新皇家放射科學院和澳洲核醫學專家協會成員，曾任澳華醫學會（ACMA）首位女性主席，於2019年獲得亞太商業委員會（Asia Pacific Business Council）頒發的傑出女性獎。



澳洲總督赫利宣佈授勳名單。 Source: Supplied 曾在社區擔任Malaysia Club主席的葉美英，不忘當年來澳時很少亞裔人口，但有幸得到本地人的幫助。她表示，澳洲是一個公平的國家，鼓勵移民只要肯努力付出，都能建立事業，取得成功。





對於今次獲獎，她表示感恩和謙卑，指為社區做事是為了回饋社會，也希望未來在慈善活動上做更多，讓更多本地社區知道亞裔也積極參與慈善工作。





「作為曾是澳洲的國際學生和移民，我有幸在人生路上結識到社區中熱心善良的人，他們的幫助改變了我在澳洲努力建立的人生。這燃點了我希望通過我的專業為多元文化社區服務。我的座右銘是：樂於助人，不求回報。」



陳英生

獲頒勳位勳章（OAM）的牙醫陳英生（Ernest Yinson Chan），獲獎後期望延續自己本職和義務工作，服務社會大眾。





陳英生於1975年來澳洲讀書並成為一名牙醫。他曾回港工作幾年，之後回流澳洲深造牙齒矯正專科，並於1989年取得專科畢業資格，一直執業至今。他從醫30多年來，不單服務華人社區，亦會每個月到雪梨鄉郊為偏遠地區居民提供牙醫服務。





他在專業領域上貢獻良多，為新州牙醫學會擔任了20多年的執委，亦為澳洲國防後備軍擔任牙醫。此外，他有空便會去當義工，曾為聖約翰救傷會、特殊兒童服務中心等機構服務，主要為一些殘障人士及兒童提供早期治療，讓他們能夠擁有正常生活，更容易融入社會。



雪梨牙醫陳英生（Ernest Yinson Chan）。 Source: Supplied 謙厚的陳英生對獲授勳感到非常意外。「有點驚喜，得到有人支持及提名，因為除了一個提名人外，還要得到四名人士支持這個提名，即是我有一班朋友或工作方面認識我的人能夠支持我，我覺得很開心。」





他感謝政府對其付出的肯定，也寄語新移民，可以尋找義工工作，有助盡快融入澳洲社會之餘，亦可幫到他人。



巫觀芳

昆州麻醉師巫觀芳（Vernon Moo）雖然已不懂中文，但他深信，這次獲澳洲政府頒授勳位勳章（OAM）以及其家族後代在這個國家取得的成就，可以令曾祖父非常欣慰。





巫觀芳是第四代華裔，其曾祖父於 1881 年獨自從遙遠的亞洲來到南半球謀生。如今，他是澳新麻醉師學會、澳洲醫學會、澳洲麻醉師學會等專業醫療機構成員，還因曾在澳軍服役而加入軍醫協會。



華裔麻醉師巫觀芳於2016年在中國雲南為兔唇兒童完成手術。 Credit: Zute Lightfoot/Zute Lightfoot - Operation Smil 不過，巫觀芳最享受的事是在國際組織Operation Smile和Interplast Australia and New Zealand等機構做義工，前往亞洲地區幫助修復當地患有唇腭裂（兔唇）的兒童。





他對於今次被提名授勳感到驚訝，但對此表示感恩和謙卑。他想分享一次海外志願中，團隊恤衫上印著一句他很喜歡的句子，大概道出了所有志願人員的理念：「時刻給予幫助和服務，生活中最重要的是我們為他人所做的事。 」



黎詩敏

擔任義工服務社區多年的黎詩敏（Alice Lai）獲頒勳位勳章（OAM）。她表示，貢獻社區是自己享受做的事，很榮幸能在此同時獲得社會認同。



Source: Supplied 黎詩敏於1980年代移居澳洲，認識了一群志同道合的華人朋友。她表示，大家都希望為社區付出，因此參加了Australian Chinese Events Committee，當中負責的工作多是為慈善團體籌款。





過去20年來，她還擔任維州中華總商會（CCCV）委員、維州癌症協會（Cancer Council Victoria）義工等服務工作。





她讚揚所有義工是「真正的澳洲英雄」：「每位都有各有所長，使澳洲變得更美好。他們各人擁有獨特個性，我希望向大家學習更多，與更多的義工一起工作，為澳洲社區貢獻更多。」

