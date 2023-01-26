【澳洲日】心臟病專家 Clara Chow 獲頒AM勳章

在每年的澳洲日，對澳洲作出重要貢獻的人士都會獲得表彰和認可，今年有736名澳洲人獲頒澳洲綜合類勳章（General Division of the Order of Australia），其中有177人獲頒澳洲員佐勳章（Member of the Order of Australia，AM），醫學教授 Clara Chow 是其中一員。





Clara Chow 是雪梨 Westmead 醫院的心臟病專家，也是 Westmead 應用研究中心（Westmead Applied Research Centre）的學術主任。





在接受SBS普通話節目採訪時，她表示希望來自不同背景的人站起來，去表達並做他們想做的事，去幫助社區。





Clara Chow 生長於一個多元文化家庭，她說：「我的母親來自日本，我的父親來自香港或中國南部」。而她的父母就在她出生那年，移民來到澳洲。



走上心臟病研究之路

Clara Chow 的工作方向是對心血管疾病的預防和研究。談及為何選擇心臟疾病作為她的專業領域。她表示，就是源於「心臟病」在多方面的重要性。



心血管疾病仍然是澳洲和新西蘭的主要死因。事實上，我們已經有很多關於心血管疾病原因的知識，但在遏制這些疾病方面還需要做更多工作，去防止世界各地以及澳洲和新西蘭的負擔增加。 Clara Chow

她說，這對社區和個人來說都是非常重要的問題。





2020年12月，世界衛生組織發布《全球衛生估計報告》。它提到：「過去20年來，心臟病一直是全球首要死因。心臟病死亡人數比以往任何時候都多。」





Clara Chow認為，民眾的生活方式「對預防心臟病是非常重要」。





她對於心髒病研究的熱忱並不是一蹴而就，而是逐漸培養起來的。她從中學開始，就對科學和數學非常感興趣。對於未來的職業，她曾考慮成為老師或醫生。





Clara當時考慮成為老師的其中一個因素，是她的母親是一名老師，在雪梨一所大學中任教日語。



Westmead 醫院，心臟科專家 Clara Chow（右）。 Source: Supplied 經過考量之後，她「最終決定去學醫，成為一名醫生」。





後來，她「開始對公共衛生或社區衛生感興趣，對造成社區健康狀況的主要原因——心血管疾病感興趣」，接著便是一步步朝前走。她擁有雪梨大學心血管流行病學和國際公共衛生博士學位。





在醫學研究方面，Clara Chow碩果累累，她曾在海外包括英國、美國和加拿大接受培訓和工作，後來在 Westmead 醫院工作。





她曾獲心臟基金會 Ross Hohnen 卓越研究和創新獎、喬治全球健康研究院影響力獎，以及谷歌影響力挑戰賽大獎等。



澳洲和新西蘭心臟學會首位女性主席

在今年澳洲日綜合類勳章名單中，女性所佔比例達到48%，為354人，這是自1975年澳洲實行榮譽制度以來，女性獲得勳章比例最高的一次。在多個領域，女性作出了重要的成就和貢獻，發揮著越來越大的影響力。





從2020至2022年，她擔任澳洲和新西蘭心臟學會（CSANZ）的主席，也是該機構的首位女性主席。





Clara Chow 說：「我是該心臟學會首位女性主席。這是澳洲和新西蘭的心臟病專家和心血管專家的專業機構，在其 70年的歷史中，（之前）沒有一位女性擔任主席，但我在幾年前成為首位女性主席，對此我感到非常自豪。」





她續說： 「我認為這對於亞洲背景人士或者女性來說都很重要。」



我們的管理機構有多元化的代表，而且我們可以參與關於在澳洲和新西蘭提供高質量心血管服務的對話，並發揮影響力。 Clara Chow

Westmead 醫院，心臟科專家 Clara Chow。 Source: Supplied 她投身於醫學和科研工作，同時她也在努力平衡工作和家庭生活。她重視家庭生活和親朋好友。





「很明顯，家庭在一個人的生活中總是很重要的，它讓你繼續前進，保持積極向上，能夠做自己想做的事情。」





她認為： 「保持這種心理上的積極正面性在很大程度上是因為你知道家人、朋友就在你的周圍。」



未來計劃：為多樣化背景人士提供支持

談及未來計劃，Clara Chow 說：「我對如何預防心血管疾病抱有熱情，我希望看到它被更多地納入健康服務中。因此當人們向健康服務機構尋求服務的時候，我們要抓住機會，不只是治療面前的這些病症，還要考慮如何預防可能發生的其他問題。」





她說：「我還是一名老師，是雪梨大學一名教授......」。她希望為醫者、多樣化背景的人士提供支持，培養和指導學生。「因此，我肯定會專注於指導和督促學生在這方面的工作。」





在今年的澳洲日，澳洲總督赫利（David Hurley）對獲受勳者致以祝賀。他說：「他們超越自我，來自全國各地，每天以各種可以想像的方式作出貢獻。他們見證了我們在順境和逆境中的發展。」





此次獲頒勳章，Clara Chow 說：「在澳洲日獲頒勳章，你實際上不知道誰提名了你，你實際上也不知道這一切是如何發生的，你只是被聯繫、然後得知。」





她認為這非常特別。獲得認可，為此感到自豪。她相信周圍的人已經以某種方式認可了她的工作。





她也希望更多來自多樣化背景的人士站出來，去說並做他們想做的事，去幫助社區，「我看到很多人都在這樣做。 」





在我的工作中，有一件事讓我很開心——幫助他人和為社區做事情是很好的，不管你是否得到獎勵，它總是讓你感覺很棒。所以無論如何，能得到澳洲日榮譽的認可真的非常好。 Clara Chow