【澳洲日爭議】華人打工仔點睇公司給予「浮動假期」？

在新州一所學校任職的華人職員Jackie Sun，上星期收到公司內部通知，員工可以在今年澳洲日選擇「浮動假期」，即可在當天工作，然後另選一日補休。





負責公司工資單系統的Sun表示，已經收到了超過10位員工申請調換澳洲日的放假時間。 「（補假）日期他們還沒有告訴我，但是選擇和Easter（復活節）長假一起休都是可以的。」





出於對原住民權益的關注，關於澳洲日是否值得慶祝的爭議越來越多，今年也有越來越多企業允許員工選擇是否在當天上班。



在四大會計師樓任職的審計職員Caitlin An向SBS中文表示，自己沒收到公司類似的通知，但已從在其他公司工作的朋友處聽說了這樣的政策。





她認為該措施反映的態度是積極的。「雖然只是一天的假期變化，但是表現出來的是一種態度，一種對於澳洲原住民的尊重。」





雖然很多人都了解澳洲日的爭議，但華人對於「浮動假期」的態度，更多是出於實際考慮。





Jackie表示，自己仍會選在在1月26日休假，因為要照顧當天放假的孩子。Caitlin則知道有朋友把假期移後一日，即1月27日星期五，「這樣你就可以連起來去休（三天假），會比周四休一天，周五再來上班更有效。」



新南威爾士大學研究員Felix Zeng請了一個月年假，包括農曆新年和澳洲日。 正在新西蘭休年假的新南威爾士大學（UNSW）研究員Felix Zeng表示，雖然他不了解「浮動假期」，但覺得「沒必要為了記錄甚麼人來到澳洲而搞一個節日，想要找一天放鬆的話隨便哪一天都可以。」





他說，如果公司政策允許，自己很樂意將澳洲日這一天的公眾假期與更長的假期合併。





「公眾假期的最終目的是甚麼？就是承認這一天對社區的重要性。」





智庫機構Per Capita的研究員趙明佑（Osmond Chiu）表示，自己能夠理解調換假期可以給人們帶來的靈活性，但他認為「這有點忽略了設立這些額外日子的意義」。



（浮動假期）給人們提供職場靈活性是一件好事，但它不應被視為解決深層次問題（澳洲日爭議）的替代方法。

趙明佑呼籲當局設立更多公共假期，以反映澳洲的多元文化社會，例如農曆新年和印度排燈節。





「聖誕島上，農曆新年已經是公眾假期了。所以我認為，從結果上說，在澳洲這種情況已經存在了。」





受訪華人都對將農曆新年加入公眾假期這一提議表示歡迎。Caitlin說：「據我所知，澳洲全國性的假期並沒有幾個其他文化的假期。如果能在農曆新年放假，相信對很多移民來說都是好事，可以更好地和家人朋友慶祝這一傳統。」





不過Jackie認為，為非基督教傳統節日設立公共假期並不現實。 「你在澳洲就要尊重澳洲的本土文化，如果公司提供兩天格外的年假，可以（利用年假）自行安排。」



智庫機構Per Capita的研究員趙明佑（Osmond Chiu）。 趙明佑表示，按照國際標準，澳洲其實並沒太多公眾假期。





「雖然我理解人們可能對（假期的）成本有顧慮，但我認為這有點短視。因為（更多的文化性公眾假期）對國家的好處超過了成本。因為它向世界展示我們是一個充滿活力的多元文化國家……它以一種現實方式表明，擁有不同的文化宗教背景是澳洲的根基，而不只是一種附加的東西。」





他希望社會展開關於文化性公眾假日的討論，「我的想法是……我們已經在澳洲的領土上慶祝這些日子。」





考慮到澳洲的殖民歷史和原住民歷史，他認為1月26日不能算是個節日。





「這真的是一個飽受傷害的日子，是一個哀悼的日子。如果我們想慶祝澳洲的偉大之處，我認為我們應該換一個時間進行（國慶）。」

