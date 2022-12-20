【澳洲日爭議】愈多大企業允許員工調整公眾假期

澳洲多間大企業和跨國公司，包括Telstra、Woodside、十號台，據報都已推出新措施，允許員工在1月26日的公眾假期上班，然後選擇另一天休息。





《澳大利亞人報》獲悉，十號台的內容總監Beverley McGarvey向員工發信表示，澳洲日「不是慶祝的日子」。





電訊公司Telstra發言人表示，該公司早前就此投票通過企業協議的新規定，從2023年開始允許員工申請調整澳洲日的假期。





能源企業Woodside已於今年試行准許非固定排班的澳洲員工調休，明年將推廣到全球所有員工。發言人表示，公司「認可和尊重對澳洲日問題的多元化觀點......支持員工選擇如何承認這天的公眾假期。」





生物技術公司CSL和能源公司BHP早已率先實施相關措施。不過CSL發言人表示，實際上申請調整的員工比例非常低。





會計師樓德勤（Deloitte）、畢馬威（KPMG）和安永（EY）本身已允許員工每年有限度地調整公眾假期。畢馬威發言人表示，該公司一向容許人們用既有公眾假期來調整休息日，從而慶祝和自己宗教、文化或原住民有關的日子。



時任市長Brad Pettitt目前是西澳綠黨上議員，其辦公室已多年允許員工在澳洲日上班。





他表示，如此多大企業實施類似措施，代表更改國慶日已有民眾基礎，也對此發出清晰訊號。「改變正在來臨。它來得很慢，但有小小的變化，讓個人有得選擇。」





聯邦政府上星期宣佈 允許市議會不必在澳洲日當天舉辦公民入籍儀式 ，可調整到前後3天內。但總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）強調：「我支持澳洲日，政府支持澳洲日，並沒有改變。」





反對黨則批評當局未能抵擋左翼市議會對澳洲日的貶損。

