【推翻上任決定】工黨不再強制地方議會澳洲日舉行入籍儀式

KEY POINTS 地方議會將不再被強制在澳洲國慶日舉辦公民入籍儀式。

該規定是由前總理莫理遜（Scott Morrison）在2019年引入。

聯邦政府表示此舉是出於「運作原因」。

地方議會將不再被強制在澳洲國慶日舉行入籍儀式，聯邦政府稱此舉是因「運作」原因。





在2019年，時任總理莫理遜 (Scott Morrison) 規定，強制要求地方議會在1月26日舉行入籍儀式，否則將被剝奪進行該活動的權利。





莫理遜當時表示，引入有關規定是為了防止地方議會「在澳洲國慶日玩政治」。





現在各地的地方議會可以選擇在1月26日的前3天或者後3天內舉行入籍儀式，政府稱這是提高效率的「務實」決定。



移民部長吉爾斯（Andrew Giles）。 Source: AAP / Bianca De Marchi 移民部長吉爾斯（Andrew Giles）表示，國慶日對大部分澳洲人來說意義重大，「我們的國慶日為所有澳洲人提供機會去反思、尊重和慶祝。」





「在這一天，成為公民的人數比一年中的任何時候都多，對於那些從世界各地加入我們澳洲社區的人來說，成為公民是一個難忘的時刻，值得被永遠珍視。」





反對黨領袖達頓（Peter Dutton ）指責工黨是為廢除1月26日作為澳洲國慶日「鋪路」，但總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示「不會有任何改變」。





他在雪梨向傳媒表示「我支持澳洲國慶日，政府支持澳洲國慶日，並沒有改變。」





「這些規則，以及其製訂方式，意味著沒有參與儀式決定的公民，可能錯過成為澳洲公民的機會。」





「我們希望人們成為澳洲公民，這就是為什麼我們不應該出於意識形態原因，在這個機會前畫下紅線。」





吉爾斯並恢復Yarra和 Darebin 市議會舉行該儀式的權利。這兩市議會都是因為在2017年被時任總理譚保（Malcolm Turnbull）指他們「與澳洲價值觀不符」，而被剝奪舉行儀式的權利。



對於部分澳洲人，特別是原住民及托雷斯海峽島民來說，1月26日不是慶祝日。在1788年1月26日的這一天，英國人在傑克森港（Port Jackson，如今的Sydney Cove)升起英國國旗，對於原住民來說，是哀悼日，對有些人來說是入侵日。





墨爾本的Merri-bek市議會，成為繼Yarra和Darebin之後第三個拒絕在澳洲日（Australia Day）舉辦公民入籍儀式和慶祝活動的市議會。





市議員James Conlan表示，在這個日子舉行派對、歡迎新移民的做法非常可恥。





但工黨堅持本次推翻規定是出於「運作」原因考慮，因為議會對在公共假期舉辦活動的高昂費用表示擔憂。





吉爾斯表示，澳洲公民身份是所有澳洲人的重要共同連繫，無論是通過出生還是移民獲得身份，此身份的中心是統一、有凝聚力和包容。





「政府的首要任務是確保在人們在選擇成為澳洲公民後，能在他們自己的社區，與朋友和家人及時地獲得這種機會。」





截至本月初，待處理的公民申請有98,000份，這是5年多來，數字首次低於10萬份。



