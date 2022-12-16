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【推翻上任決定】工黨不再強制地方議會澳洲日舉行入籍儀式

上任莫理遜政府規定，地方議會必須在澳洲國慶日舉辦公民入籍儀式，工黨政府廢除有關要求並恢復了兩個地方議會舉辦入籍儀式的權利。

A crow of people who are seated under a gazebo.

People at an Australia Day citizenship ceremony in the city of Waneroo, in Perth's north, on 26 January, 2017. Local councils across Australia will no longer be forced to hold citizenship ceremonies on Australia Day. Source: AAP / Rebecca Le May

KEY POINTS
  • 地方議會將不再被強制在澳洲國慶日舉辦公民入籍儀式。
  • 該規定是由前總理莫理遜（Scott Morrison）在2019年引入。
  • 聯邦政府表示此舉是出於「運作原因」。
地方議會將不再被強制在澳洲國慶日舉行入籍儀式，聯邦政府稱此舉是因「運作」原因。

在2019年，時任總理莫理遜 (Scott Morrison) 規定，強制要求地方議會在1月26日舉行入籍儀式，否則將被剝奪進行該活動的權利。

莫理遜當時表示，引入有關規定是為了防止地方議會「在澳洲國慶日玩政治」。

現在各地的地方議會可以選擇在1月26日的前3天或者後3天內舉行入籍儀式，政府稱這是提高效率的「務實」決定。
A man wearing a suit speaking while seated.
移民部長吉爾斯（Andrew Giles）。 Source: AAP / Bianca De Marchi
移民部長吉爾斯（Andrew Giles）表示，國慶日對大部分澳洲人來說意義重大，「我們的國慶日為所有澳洲人提供機會去反思、尊重和慶祝。」

「在這一天，成為公民的人數比一年中的任何時候都多，對於那些從世界各地加入我們澳洲社區的人來說，成為公民是一個難忘的時刻，值得被永遠珍視。」

反對黨領袖達頓（Peter Dutton ）指責工黨是為廢除1月26日作為澳洲國慶日「鋪路」，但總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示「不會有任何改變」。

他在雪梨向傳媒表示「我支持澳洲國慶日，政府支持澳洲國慶日，並沒有改變。」

「這些規則，以及其製訂方式，意味著沒有參與儀式決定的公民，可能錯過成為澳洲公民的機會。」

「我們希望人們成為澳洲公民，這就是為什麼我們不應該出於意識形態原因，在這個機會前畫下紅線。」

吉爾斯並恢復Yarra和 Darebin 市議會舉行該儀式的權利。這兩市議會都是因為在2017年被時任總理譚保（Malcolm Turnbull）指他們「與澳洲價值觀不符」，而被剝奪舉行儀式的權利。
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對於部分澳洲人，特別是原住民及托雷斯海峽島民來說，1月26日不是慶祝日。在1788年1月26日的這一天，英國人在傑克森港（Port Jackson，如今的Sydney Cove)升起英國國旗，對於原住民來說，是哀悼日，對有些人來說是入侵日。

墨爾本的Merri-bek市議會，成為繼Yarra和Darebin之後第三個拒絕在澳洲日（Australia Day）舉辦公民入籍儀式和慶祝活動的市議會。

市議員James Conlan表示，在這個日子舉行派對、歡迎新移民的做法非常可恥。

但工黨堅持本次推翻規定是出於「運作」原因考慮，因為議會對在公共假期舉辦活動的高昂費用表示擔憂。

吉爾斯表示，澳洲公民身份是所有澳洲人的重要共同連繫，無論是通過出生還是移民獲得身份，此身份的中心是統一、有凝聚力和包容。

「政府的首要任務是確保在人們在選擇成為澳洲公民後，能在他們自己的社區，與朋友和家人及時地獲得這種機會。」

截至本月初，待處理的公民申請有98,000份，這是5年多來，數字首次低於10萬份。

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Published 16 December 2022 at 5:32pm
By Finn McHugh
Source: SBS
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