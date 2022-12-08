第三個市議會否認澳洲國慶日 將取消入籍和慶祝儀式

1月26日是澳洲國慶日，但近年有輿論指該日子是紀念歐洲人登陸，開啟澳洲被殖民的歷史，對原住民而言是「入侵日」。





墨爾本北區的Merri-bek市議會昨晚（12月7日）通過決議，不會再在當天舉辦公民入籍儀式和慶祝活動，改為進行哀悼儀式，紀念原住民和托勒斯島民的被殖民經歷。





市議員James Conlan在發起動議時表示，在這個日子舉行派對、歡迎新移民的做法非常可恥。「要原住民在這個標誌他們受剝削的日子來作『歡迎來到國家』（Welcome to Country）儀式，何其諷刺。」





原住民長老Gary Murray表示，在1月26日建立「哀悼日」令人鼓舞。「我們要（國慶日）改去一個更好的日子，要包容、多元文化、包含原住民，要不曾被過去發生的事所污染。」



也有數位議員反對動議，擔心會像其他市政府一樣，被取消安排公民入籍儀式的資格。但動議最終以一票優勢通過，引起公眾旁聽席的掌聲。





Wurundjeri和Ngurai Illum Wurrung部落原住民、原住民權益機構Yoorrook Justice Commission的副主席Sue-Anne Hunter對此表示讚揚。她向NITV表示，很高興見到Merri-bek市議會承認澳洲日的歷史真相。





Merri-bek區原名Moreland，在今年6月才更為現名，以脫離和18世紀牙買加奴隸營的聯繫，並採用Woi-wurrung部落語言中一詞，意為「岩石之鄉」。



墨爾本北區Merri-bek原名Moreland。 Source: AAP Merri-bek不是第一個拒絕慶祝澳洲日的地方議會。2017年，墨爾本內東區Yarra和北區Darebin先後宣佈取消在當天舉辦公民入籍儀式，引起軒然大波。聯邦政府隨即禁止該倆市政府在全年任何時間舉辦儀式。



