【澳洲日爭議】墨爾本市議會表決通過支持改日期

墨爾本市議會昨晚星期二晚開會，在大多數議員投票支持聯邦政府改變澳洲日日期。





在墨爾本市的入籍儀式仍將在 1 月 26 日在舉行，但市議會也支持確認原住民對1月26日的觀點。





而在墨爾本市舉行的澳洲日慶祝活動，仍會獲批許可證。





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總理艾巴尼斯Anthony Albanese 已經排除了更改日期的可能，稱他的政府正在優先考慮在國會包括原住民聲音。





一項對 1,600 名墨爾本市居民的調查顯示，其中近 60% 受訪居民支持更改澳洲日的日期。





調查由顧問公司RedBridge 進行，報告顯示，有同樣比例，即60%受訪者，認為澳洲國慶日可能會在未來10年內，不會再在 1 月 26 日舉行。





維州中南部5個傳統土地擁有人部族組成的 Eastern Kulin Nation，一致支持更改日期。





墨爾本市長卡普 (Sally Capp) 和另外6名議員投贊成票，兩名議員投反對票，一票棄權。





卡普說，市議會「一邊食香口膠，一邊行路」，可以在提供服務的同時，擴大推動改澳洲日日期的宣傳。





她在市議會會議上指出：「市議會可以提供道路、收集垃圾等服務，同時也可以向聯邦政府提出建議。」





卡普指出：「我們聽取了傳統土地擁有人的意見，聽取了選民的意見。在我們所做的調查中，樣本量很大，而且有結果。 」





她表示：「我們代表選民的價值觀和信仰，這是我們發揮的重要作用。」





墨爾本市並不是第一個推動改變澳洲日的地方議會。





2017 年 8 月，墨爾本雅拉市（Yarra City）的市議員，一致投票決定不再將 1 月 26 日稱為「澳洲日」。





該市議會也停止在1月26日這一日，舉行公民入籍儀式，雖然當日仍然是公共假期。





當時的總理譚保（Malcolm Turnbull）取消該市主持公民入籍儀式的權利，回應這一決定。





範圍包括Northcote、Preston 和 Reservoir區的墨爾本 Darebin 市議會也效仿。





Darebin 市議會也同樣被撤銷主持公民入籍儀式的權利，當時譚保批評說，這些決定是「對澳洲日的攻擊」。





一個月後，也就是 2017 年 9 月，Moreland City市議會決定支持更改日期#ChangeTheDate 活動，並鼓勵民眾「反思這個日期在我們國家的歷史中的意義及其對原住民社區的影響」。





Moreland City市議會在澳洲日繼續舉行公民入籍儀式，同時也主張改變日期。





雪梨內西區（Inner West）市議會於 2019 年 11 月加入支持更改日期的行列，確認將不再在 1 月 26 日舉行澳洲日慶祝活動。

