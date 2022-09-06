【人手短缺】北領地芒果今年豐收 恐未能運往全澳超市出售

北領地政府在網頁表示，北領地是澳洲最大的芒果種植者，呼籲支持農業人士，確保北領地的芒果收成不會浪費。





不過北領地農業人士就擔心，由於採摘人手短缺，北領地盛產的芒果，今年可能未能夠運到全澳的超級市場出售。





北領地水果收成季節，從8月中開始，一連10至12個星期到10月。





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農業組織表示，目前收成季節已經開始半個月，但採摘工人仍然短缺。





上星期，北領地芒果收成達到55,000盤，北領地政府預期今年芒果收成比去年更好，單在達爾文的收成，就會達到270萬盤。





北領地政府表示，已經促請聯邦政府加快簽證申請，填補農業方面的空缺。





有北領地農業人士表示，317個職位招聘包括採摘工人，包裝員工及開叉車工人，上星期只收到13份申請。





目前，農業已經出現貨車司機不足的情況。





有芒果商表示，去年估計有10%至20%的芒果收成，因為人手不足，未有採摘而浪費。





一個農業組織代表團星期三（9月7日）啟程到東帝汶，實地考察如何鼓勵更多東帝汶人士，到北領地農場工作。





東帝汶距離達爾文只有700公里，上星期的聯邦就業及技能峰會，建議放寬對東帝汶工人，來澳洲工作簽證要求。





北領地政府表示，聯邦政府已經接受峰會建議。





芒果生產每年為北領地帶來超過1億元的經濟收益，同時通常聘用數以千計的工人。

