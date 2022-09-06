【第五次加息】澳洲儲備銀行議息後決定加息半厘

澳洲儲備銀行將利率提高了 0.5 個百分點，將其現金利率目標設定為 2.35%。





今次已是澳洲央行連續五個月加息，是自1994年以來加息次數最多的一年，當年澳洲央行在短短五個月內，將現金利率從 4.75% 提高到 7.5%。



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花旗銀行香港財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，議息結果對澳元刺激不大，因為利率期貨市場已經預期今年年底前，澳洲政策利率將升至3厘，澳元兌美元短線仍有機會回落，下試0.65水平。





不過他又說：「澳洲最終可能將今個加息周期的利率高位保持至明年底，澳元對歐洲貨幣及其他商品貨幣相信仍有優勢。」



花旗銀行香港財富管理業務高級投資策略師陳正犖 對於澳洲今年內已五度加息，陳正犖表示，澳洲目前就業市道仍然強勁，對民眾生活影響不大。





他又指，澳洲儲備銀行「有決心盡快壓抑通脹」，並指澳洲上星期召開完的就業及技能峰會，反映新總理「非常關注本地就業情況」，一旦就業轉差，「將成為澳洲央行加息阻力」。

